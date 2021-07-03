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حظك اليوم السبت 3-7-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:09 ص | السبت 03 يوليو 2021
برج الجوزاء

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يمتلك آراء قوية يمتلك روح الدعابة والمرح، وأبرز عيوبه التردد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يمنحانك منطقا سليما وحجج قوية ويساعدك ذلك على الوصول لأهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تدفعك لإظهار الإخلاص لمن حولك مما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة دينا حايك، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يونيو.

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