ديوان «حرف منك يكفيني» لأحمد راضي بمعرض الكتاب

طرح الشاعر أحمد راضي ديواني شعر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، «صالة 1 جناح A 59»، حيث صدر الديوانين عن الدار المصرية السودانية الإماراتية، الديوان الأول بالعربية الفصحى وهو بعنوان «حرف منك يكفيني»، حيث أن قصائد الديوان في معظمها تتحدث عن الحبيبة والحبيبة عند الشاعر هي الوطن.

والوطن لدى الشاعر يتمثل في أبيه الذي رحل إلى مولاه فضاق الوطن، ثم يتسع الوطن حين يذكر أمه التي يعتبرها الشاعر الوضوء وما بعدها من النساء تيمم، ثم ابنته قرة عينه، وتأتي حبيبته التي يعشقها في قصائده لتضيف للوطن جزء آخر من الرحابة والاتساع، وأخيرا الوطن الأكبر ما بين مصر الحبيبة ثم الوطن العربي، إلى جانب بعض القصائد لرصد بعض السلوكيات المجتمعية و يسلط عليها الكاتب ضوء حروفه.

والديوان الثاني بعنوان ديون شعر بالعامية المصرية تحت عنوان (حروف وجع)، و فيه يؤرخ الشاعر بحروفه عن الأحداث التي مرت بها مصر والمنطقة خلال الفترة من 2011 حتى وقتنا الحالي، محاولاً وصف الحدث و توصيفه شعراً.

يشار إلى ان الشاعر أحمد راضي من محافظة سوهاج، وهو عضو نقابة العاملين بوسائل الإعلام، ومقدم برامج وكاتب مقالات رأي في بعض المواقع الإلكترونية للصحف الورقية.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة يوم الأربعاء الماضي، الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بالتجمع الخامس.

وبدا معرض الكتاب منذ أمس في استقبال الزوار من العاشرة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساء، وشهد اليوم الأول من المعرض إقبالا جماهيريا كبيرا، وأعلنت وزارة الثقافة أن عدد زوار المعرض في اليوم الأول وصل إلى 72 ألف زائر.

ويشارك في المعرض 1218 دار نشر وتوكيلا مصريا وأجنبيا، وتستمر فعاليات المعرض إلى يوم 15 يوليو الجاري.

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