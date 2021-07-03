حظك اليوم السبت 3-7-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يتمتّع مولود برج الميزان بالكرم الشديد والقدرة على كسب حب الناس ومودّتهم، ما يزيد من القدرة على التأثير عليهم لصالح الخير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

ما زال القمر في مواجهة برجك، ويطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر في معاملاتك وتجنب السرعة في الحركة والقيادة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تتغلب على المعوقات بالتفهُّم وباحترامك لحقوق الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.