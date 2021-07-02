خلافات على الميراث وراء اقتحام فيلا بالعجمي والاستيلاء عليها

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل اقتحام فيلا بمنطقة العجمي بالإسكندرية والاستيلاء عليها بالقوة، حيث تبين أن خلافات على الميراث سبب اقتحام الفيلا بين مالكتها وأقاربها.

وذكرت التحريات أنه تم نشر «بوست» على أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمنا استغاثة تضررت خلالها إحدى المواطنات من قيام مجموعة من الأشخاص بالاستيلاء على الفيلا المملوكة لها وأخواتها بالميراث من والدها، والكائنة بمنطقة العجمى بالإسكندرية.

وبالفحص تبين وجود خلافات بين (الشاكية وأخواتها) و(مجموعة من أقاربها) حول ميراث الفيلا المشار إليها، وقيام الطرفين بتحرير محاضر ضد بعضهم البعض.

وبالاستعلام من النيابة العامة عن التصرفات النهائية، أفادت أن الفيلا المشار إليها ضمن نزاعات قضائية ومازالت قيد التحقيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.