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حسام حبيب: سأتقدم ببلاغ للنائب العام.. وشيرين تبكي: عايزة اتبسط

حبيب: دي حروب الجيل الخامس بجد.. وشيرين: أنا اتأذيت نفسيا

كتب:

شريف سليمان
01:03 ص | السبت 03 يوليو 2021
الفنان حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب

الفنان حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب

قال الفنان حسام حبيب، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب أزمة تسريبات والده التي زعم فيها الأخير أن نجله يخطط للاستيلاء على أموال زوجته الفنانة شيرين، موضحًا: «دي شبكات تدار عن طريق ناس بيتغرر بيهم، وممكن يبقى فيهم قُصر أو بنات ودول اللي ممكن يقعوا في مشكلات».

وأضاف حسام حبيب خلال تصريحات تلفزيونية، أنه تعرض للابتزاز، وبالتالي فإنه سيقاضي الفتاة التي ابتزته وطلبت الحصول على مليوني جنيه منه، لكنه لن يقاضي والده: «دي حروب الجيل الخامس بجد، النهاردة بيتدربوا على فنانين بكرة هيتدربوا على سياسيين، واتقالي إني مش هعرف أقابل الست دي –الإعلامية نضال الأحمدية المسؤولة عن التسريب- عشان كل استقصاءاتها واصلة لكل الناس، ومش هنسكت أنها توصل لنا أحنا كمان».

من جانبها بكت زوجته الفنان  شيرين عبدالوهاب، قائلة: «تعبت جدا في العشرين سنة، وبتأذي نفسيا عشان أنا شخص حساس».

وأضافت: «أنا اتأذيت نفسيا كتير، وعاوزة أعرف اتبسط في حياتي .. إحنا فرحانين أننا عايشين في مصر لما سافرت بره مصر 10 أيام رجعت ولقتها بقت حاجة تانية».

كما وجه الفنان حساب حبيب رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على الهواء، قائلا: «أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي إن بلدنا وصلت للمكانة دي.. تحيا مصر».

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