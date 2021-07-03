إصابات «كورونا» حول العالم تقترب من 184 مليون حالة

بلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، إلى183865281 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى3980256 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس إلى 168292540 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات البرازيل إلى 18687469 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 65165 إصابة جديدة بـ«كورونا» و1857 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18687469 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس، إلى 521952 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وفي إيطاليا، قالت وزارة الصحة الإيطالية، أسم الجمعة، تسجيل، 794 إصابة بـ«كورونا» و 28 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4.26 مليون حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 127615 حالة.

وزير الصحة الفرنسي: سلالة «دلتا» الهندية، مثلت نحو ثلث الإصابات بالمرض

وفي فرنسا، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أمس الجمعة، إن سلالة «دلتا» الهندية، مثلت نحو ثلث الإصابات بالمرض في فرنسا، مضيفا إن هناك خطر حقيقي من زيادة الفيروس مجددا هذا الصيف في بلاده، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وظهرت السلالة الجديدة لأول مرة في الهند في ديسمبر 2020، ووصلت إلى حوالي 100 دولة في العالم، فيما حذرت منظمة «الصحة العالمية»، في وقت سابق، من أنها قد تصبح قريبا السلالة السائدة للفيروس، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

جنوب أفريقيا تسجل 24270 إصابة جديدة بالفيروس

وأعلنت جنوب أفريقيا، أمس الجمعة، تسجيل أكثر من 24 ألف حالة إصابة بالفيروس، في أعلى عدد للإصابات الجديدة في يوم واحد هناك، وقال «المعهد الوطني للأمراض المعدية»، في بيان إنّه سجل، أمس الجمعة، 24270 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2019826 حالة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد من جراء الفيروس إلى 61332 حالة، فيما تلقى 3.3 مليون شخص، لقاح كورونا من بين سكان البلاد البالغ عددهم 60 مليون نسمة.

ارتفاع إجمالي وفيات الفيروس في قارة أفريقيا إلى 143779 حالة

وفي قارة أفريقيا، ذكرت «المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها» التالابعة للاتحاد الأفريقي، أن إجمالي الإصابات في القارة، وصل حتى ظهر أمس الجمعة، إلى 5551886 حالة، مضيفة أن إجمالي الوفيات في القارة السمراء وصل إلى 143779 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 4841460 حالة.

بدورها، قالت «المنظمة العربية للطيران المدني» إن «كورونا» شكل تحدياً غير مسبوق للدول الأعضاء في المنظمة وللعالم بأسره، واستدعت القيام بإجراءات فورية وحاسمة على مستوى المنظمة أو المستوى الوطني والإقليمي والدولي لحماية القطاع، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس»

وأهابت المنظمة في بيان ختامي صادر في اختتام أعمال جمعيتها العامة في دورتها العادية 26 التي انعقدت في العاصمة المغربية «الرباط» على مدى يومين، بالدول العربية مواصلة التواصل والتنسيق مع السلطات الصحية ذات الصلة لتعميم المعايير التي تتعلق بالسفر أثناء مواجهة الفيروس، مع العمل على الاعتراف المتبادل بالشهادات الصحية مع البلدان الأخرى، والدخول في محادثات مع الدول أو اتحادات الدول قصد التوصل إلى اعتراف متبادل بشهادات التطعيم.

أوكرانيا تسجل وفاة حالة بعد ساعات من التطعيم بلقاح «فايزر» الأمريكي

وفي اوكرانيا، أعلنت الخدمة الصحفية لدى وزارة الصحة، وفاة رجل «47 عاما» في منطقة فينيتسا، بعد ساعات قليلة من تطعيمه بلقاح «فايزر» الأمريكي، موضحة في بيان، أن المريض اشتكى من الغثيان وفقدان الوعي، وتم استدعاء المساعدة الطبية الطارئة على الفور، وجرى نقله إلى العناية المركزة، فيما أعلن الأطباء عن وفاته، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت الخدمة الصحفية، أنه يلاحظ أنه خلال الساعة الأولى بعد التطعيم، لم يتم تسجيل أي ردود فعل سلبية للقاح، مشيرة إلى أنه وفقا لإدارة الصحة في المنطقة، تم تطعيم الرجل بلقاح «فايزر» كما تم تطعيم 5 أشخاص آخرين بنفس اللقاح، فيما فتحت الوزارة الأوكرانية، تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابسات الوفاة.