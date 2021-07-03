ضبط 1543 قضية تموينية بالمحافظات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، ما أسفر عن ضبط 1543 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وضبطت الحملات 3.1 طن أسماك وجمبري غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وذلك بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة الجيزة.

كما ضبطت الحملات 1.5 طن أسماك وجمبري معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وذلك بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بمحافظة البحر الأحمر.

وضُبط أيضًا 1.25 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وذلك بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

وشملت المضبوطات أيضًا 29.691 طن مسلى وزيت طعام معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وذلك بحوزة المدير المسؤول عن مخزن شركة للسلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة القليوبية.

كما ضُبطت 3 أطنان من زيت الطعام المعبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر، ومدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وذلك بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة الزيوت بدون ترخيص، بمحافظة الجيزة.

وفي السياق ذاته، ضُبطت 10 أطنان من ملح الطعام معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدرن و4 أطنان من الأعلاف الحيوانية المعبأة داخل شكائر بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستخدام الحيواني ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وذلك بحوزة المدير المسؤول عن شركة لإنتاج الأعلاف الحيوانية، بمحافظة الغربية.

وضُبط أيضًا 5.5 طن من المخللات، معبأة داخل براميل بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وذلك بحوزة مالك مصنع لإنتاج المخللات بدون ترخيص، بمحافظة الغربية.

كما ضبط الحملات 20.42 طن من (الصابون السائل – فازلين – ملح طعام – مواد خام)، دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و312 لترًا (مطهر جل – منظف غسيل) معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وذلك بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بمحافظة الإسكندرية.