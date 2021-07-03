وزيرا الشباب والزراعة يفتتحان ملعبي كرة قدم بقرية بنا أبو صير بالغربية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، ملعبي كرة القدم بنطاق قرية بنا أبو صير بمركز سمنود، يرافقه السيد القصير وزير الزراعة، الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أحمد الوكيل وكيل الشباب والرياضة بالغربية، الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، عدد من القيادات التنفيذية، وأعضاء مجلس النواب.

بودأت الجولة بافتتاح الملعب الخماسي والمقام على مساحة 25 مترًا مربعًا عرض، و45 مترًا مربعًا طول بتكلفة 1.2 مليون جنيه بتكلفة 673744 جنيهًا، تلاها افتتاح الملعب السباعي والمقام على مساحة 42 مترًا مربعًا عرض، و62 مترًا مربعًا طول بتكلفة 1.34 مليون جنيه.

من جهته، أكد وزير الشباب والرياضة، أن جهود الوزارة لا تتوقف في دعم وتطوير كافة المنشآت بمحافظات الجمهورية ومساندة الشباب، وتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية الجديدة بتحسين حياة مواطنيها على كل شبر من أرض الوطن.

وكشف وزير الشباب والرياضة، عن أن افتتاح الملعبين يأتي ضمن خطة الوزارة في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بهدف توسيع قاعدة ممارسي الرياضة، خاصة في القرى والتي تولي لها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حيث تم تطوير 3631 ملعبًا بمراكز الشباب والمدن الشبابية، وإنشاء 245 مركز شباب، و84 حمام سباحة، وتطوير وإنشاء 14 صالة مغطاة، واستكمال وتطوير الأندية الرياضية، وغيرها من الأعمال الإنشائية بتكلفة إجمالية بلغت نحو 16 مليار جنيه، خلال الفترة من 2014 حتى 2020م.

كما أعرب وزير الزراعة، عن سعادته البالغة لافتتاح ملعبين نموذجين لممارسة رياضة كرة القدم والألعاب الفردية يخدم عشرات الآلاف من أسر وعائلات قرية بنا أبو صير وتوابعها.

وقال محافظ الغربية، إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع الشباب والرياضة، حيث تم وضعه في المحور الأول للخطة الاستراتيجية للمحافظة، وتقدم كافة أوجه الدعم لتشجيع النشء والشباب على ممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية داخل مراكز الشباب، خاصة مراكز الشباب في القرى تماشيًا مع اتجاهات الدولة المصرية الداعمة للقرى الأكثر احتياجًا والتي تسعى دائمًا إلى توفير كافة الأنشطة الرياضية لساكني القرى، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة الأنشطة الرياضية وتشجيع التوسع فيها.