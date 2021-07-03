مقدم حفل افتتاح «3 يوليو»: «قادر 2021» تطمئن الشعب على جاهزية جيشهم

ألقى مقدم حفل افتتاح قاعدة «3 يوليو» البحرية بمنطقة جرجوب، الكلمة الافتتاحية بادئا بقول الله تعالى «الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون».

وأضاف مقدم حفل افتتاح قاعدة «3 يوليو»: «تمر الأيام والسنون وتسطع شموس ثم ما تلبس أن تصل لمرحلة الكمون إلا شمسًا واحدة فإن نجمها لا يعرف طريق القفول، إنها شمس العروبة ومنها مصر، شمس الحضارة التي لا تغيب، شمس العراقة والمجد التليد، شمس النور والنار معا، ترسل أشعة نورها لكل من يمد يده إليها، وتحرق بحرارة نارها كل باغ أو عاد لا يعرف قيمتها ولا يدرك قدرها، إنها مصر الساعية دومًا إلى أن يسود السلام، والباقية بإذن ربي حتى يزول الزمان».

واستكمل مقدم الحفل، خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب، «منذ عام ونصف كنا شهودًا على افتتاح قاعدة برنيس العسكرية جنوب مصر بالبحر الأحمر، واليوم، وفي إحدى البقاع المطلة على البحر المتوسط نشهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، بوحداتها الجديدة، التي تقف شامخة لانضمامها لأعرق الجيوش وأقدمها، وهي من اليمين إلى اليسار: 28 رب قتالي مدرع و4 لانشات سويفت، وفرقاطة جو ويند، و2 فرقاطة فريم، وغواصة 209، و10 لانشات مرور بعيد، إضافة لقاطرة إنقاذ».

وتابع مقدم الحفل، أنَه «تزامنًا مع افتتاح القاعدة 3 يوليو، تجري القوات المسلحة اليوم المناورة العسكرية قادر2021 ليطمئن شعبنا الأبي من خلالها على مدى قدرة وكفاءة وجاهزية جيشهم».

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، لمجابهة أي تحديات أو مخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.