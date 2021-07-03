«مطروح» تضع خطة للقضاء على الأمية بنسبة 100%

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتضافر كافة الجهود مع تحفيز المشاركة للقضاء على الأمية بالمحافظة وتحقيق مرتبة متقدمة أسوة بالعام السابق الذي تحقيق به المستهدف بنسبه تتعدّى الـ100%، مع تعاون رؤساء المدن وتنمية القرية وجميع مديريات الخدمات التي وقعت بروتوكولات تعاون مع فرع محو الأمية بمطروح، وقال عادل مسلم مرير عام فرع محو الأمية بمطروح انه من ضمن المقترحات التي جرى عرضها قيام مديرية الأوقاف من خلال التوعية والدعاية بخطبة الجمعة بأهمية القضاء على الأمية للفرد والمجتمع.

فتح فصول محو أمية بالمساجد بمطروح

وأكد شعيب، فتح فصول محو أمية في كل مسجد وعقد الامتحانات به مع انتشار المساجد بالمحافظة، والتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي للنظر في تحويل الخدمة العامة لمحو الأمية، وتعليم الكبار بفتح فصول بمكافئة 300 جنية عن كل ناجح، ومقترح دراسة مديرية التربية والتعليم فتح فصول بالمدارس لمحو الأمية بحوافز مادية أو عينية، ودراسة وضع شرط لنقل المدارس الجديدة من إدارة إلى إدارة محو أمية 10 على الأقل من خلال فصل محو الأمية، وأن لا يقل عن 3 شهور.

فتح فصول محو أمية من الرائدات الريفيات بمكافأة 300 جنية

وأضاف أنه من ضمن المقترحات دراسة مديرية الصحة بمطروح فتح فصول لمحو الأمية عن طريق الرائدات الريفيات بمكافأة 350 جنيهًا لكل ناجح من الهيئة العامة لتعليم الكبار لمديرية الصحة والرائدة الريفية بالإضافة إلى قيام مجالس المدن وإدارة تنمية القرية بالتنبيه على رؤساء القرى، بفتح فصول بالوحدات المحلية مع إمكانية عمل مسابقة يجرى فيها تقديم مكافأة للقرية التي تقوم بمحو أمية جميع المواطنين بها أو تحقيق أعلى نسبة.