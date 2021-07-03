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مصادر عن تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز: تراجع بعد تحسن طفيف 

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مريم الخطري
02:15 م | السبت 03 يوليو 2021
الفنانة دلال عبدالعزيز

الفنانة دلال عبدالعزيز

كشفت مصادر بالمستشفى الخاص الذي تعالج به الفنانة دلال عبد العزيز، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة قائلة: «إن حالتها الصحية غير مستقرة»، موضحة «أنه بعد تمكنها الأسبوع الماضي من الحركة داخل الغرفة والجلوس تعرضت لانتكاسه جديدة لتعود إلى ما كانت عليه نظرًا لحاجتها الشديدة للأكسجين، بعد تليف الرئتين بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد». 

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» إن الفنانة دلال عبد العزيز، لم تعلم حتى الآن بوفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، موضحة أن أسرتها طلبت عدم إبلاغها بالخبر وبخاصة عن طريق الطاقم الطبي وإيقاف أي وسيلة إعلامية في غرفتها».

وأكدت المصادر أنه رغم سلبية مسحة الفنان دلال عبد العزيز، إلا أن مشكلتها الصحية حاليا باتت تأثير الفيروس عليها وعدم قدرتها على التنفس بصورة طبيعية، مؤكدة «أنها تحتاج لفترة لتتمكن من عودتها لحالتها الطبيعية، وعودة الرئة لطبيعتها».

إلى ذلك، حذرة الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المواطنين من التهاون في الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مشيرة إلى ضرورة التشديد في الإلتزام بالكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل مع الاهتمام بتناول الأغذية و المشروبات المحفزة لمناعة الجسم.

وأكدت عضو العليا للفيروسات، أن الفترة الحالية تشهد انخفاض في أعداد الإصابات بالفيروس فى المستشفيات الجامعية، لافتة إلى أن هناك عدد من المستشفيات أغلقت أبوابها بعد تسجيل صفر إصابات مثل مستشفى «الميداني وطب المسنين».

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