12 إنذارًا بالغلق لمطاعم ومنشآت سياحية في مطروح

أجرت لجنة المرور على الفنادق السياحية والمحال التجارية بمحافظة مطروح، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والقوى العاملة ومباحث التموين، حملة مكبرة على عدد من الأسواق والمطاعم والمحال التجارية والفنادق في مدينة مرسى مطروح.

وأسفرت الحملة عن إعدام 22 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 11 محضر مخالفات نظافة، وعدم وجود شهادات صحية.

12 إنذارًا لمطاعم ومحلات ومنشآت سياحية بمطروح

وحررت لجنة السياحة خلال حملتها، اليوم السبت، 12 إنذارًا متنوعًا ما بين مخالفة «سلامة وصحة مهنية، عقود وتراخيص مزاولة نشاط»، وجرى منح أصحاب المحلات التى سلمتها إنذارات مهلة لتوفيق أوضاعهم مع إعادة المرور مرة أخرى عليهم في أقرب وقت؛ للتأكد من تلافي جميع الملاحظات قبل إصدار قرار بالغلق والتشميع حالة استمرار المخالفات.

محافظ مطروح يوجه بتكثيف التفتيش على المنشآت

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف أعمال التفتيش والمرور على المطاعم والمحلات التجارية في جميع مراكز ومدن المحافظة خالصة المدن السياحية التى تستقبل المصطافين ومنها الحمام، والعلمين، ومرسى مطروح؛ للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية وجميع الاشتراطات التى وضعتها الدولة؛ حفاظا على صحة المواطنين، خاصة مع بدء موسم الصيف السياحى وزيادة الإقبال على المحافظة في مطروح والساحل الشمالى في الفنادق والقرى السياحية، مع التشديد على منع أى تجاوزات، واتخاذ جميع الإجراءات القانوية تجاه المخالفين، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في الفنادق التي تعمل طبقا لاشتراطات وزارة السياحة.