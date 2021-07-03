طلب إحاطة أمام البرلمان حول أزمة «مساكن طوسون» بالإسكندرية

تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية ولمحافظ الإسكندرية، حول أزمة «شقق طوسون»، للشباب بالإسكندرية، متسائلاً عن أسباب عدم تسليم المواطنيين المشتركين في القرعة العلنية الأخيرة للإسكان بالإسكندرية، والخاصة بمساكن طوسون، لشققهم، والتي أعلن عنها في شهر سبتمبر عام 2020، رغم أنهم أنهوا الإجراءات المطلوبة طبقاً لشروط القرعة العلنية.

وذكر طلب الإحاطة: «أن مسئولي محافظة الإسكندرية رفضوا إتمام الإجراءات وتسليم الشقق والعقود حتى تاريخه».

عقارات طوسون خالية

وأضاف طلب الإحاطة، أن تكلفة حراسة عقارات طوسون الخالية من السكان (قرابة ألف شقة سكنية) تتجاوز 35 ألف جنيه شهريا، تتكبدها محافظة الإسكندرية، متسائلاً «لما الإصرار على عدم تسليمها لمستحقيها؟!».

وأضاف النائب، فى طلب الإحاطة، «رغم ثبوت حصول كبار موظفي ديوان عام محافظة الإسكندرية على شقق لهم ولأقاربهم بدون وجه حق، وبالمخالفة للقانون، إلا أن بعضهم لايزال يمارس مهام عمله بالديوان العام للمحافظة، والبعض الآخر لايزال يحوز تلك الشقق بلا رادع أو محاسب، بل ويقوم مسئولي المحافظة باستغلال جزء من مساكن طوسون كمخزن كبير تابع لحي منتزة ثان».

استرداد الشقق والمحاسبة

وطالب رئيس حزب العدل، بسرعة اتخاذ اللازم تجاه موظفي المحافظة وأقاربهم، واسترداد الشقق التي تحصلوا عليها، ومحاسبة من يستغل المساكن في غير الأغراض التي خصصت لها، من خدمة أبناء الطبقة الوسطى ومنخفضي الدخل، وسرعة استكمال إجراءات القرعة العلنية وتسليم الشقق السكنية لمستحقييها إعلاء لمصلحة الوطن والمواطن.