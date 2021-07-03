دلال عبد العزيز تسأل ابنتها إيمي عن أخبار زوجها.. «سمير عامل إيه؟»

مازالت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، تعيش أزمة عصيبة، بسبب عدم القدرة على إخبار الفنانة دلال عبد العزيز، خبر رحيل زوجها الفنان سمير غانم، الذي رحل عن دنيانا منذ ما يقرب من 40 عاما، لاسيما بعد أن بدأت الفنانة في السؤال عن صحة زوجها الراحل، الذي لا تعلم بوفاته.

دلال عبد العزيز غير قادرة على الحركة

وعلمت «الوطن» أن الفنانة دلال عبد العزيز، التي تمكث في إحدى المستشفيات الخاصة بسبب ظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة وتآكل رئتها بسبب فيروس كورونا، مازالت حتى الآن لا تعلم بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

وأشارت المصادر إلى أن الفنانة القديرة سألت ابنتها إيمي سمير غانم، منذ أيام عن صحة زوجها سمير غانم، قائلة: «سمير عامل إيه»، فكان الرد عليها حالته صعبة عن حالتك وممنوع عنه الزيارة.

دنيا سمير غانم: وصية والدنا هو حب الناس

وعبرت الفنانة دنيا سمير غانم، في أول ظهور لها بعد وفاة والدها، عن شكرها وامتنانها لكل من دعمها وساندها في أزمتها الأخيرة، بعد رحيل والدها وظروف والدتها دلال عبد العزيز الصحية، حيث ترقد منذ شهرين في أحد المستشفيات متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وظهرت دنيا سمير غانم، من خلال فيديو، في حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة، وكان من المقرر أن تُكرم فيه، لكنها اعتذرت عنه بسبب ظروفها وبقائها بجانب والدتها.

وأوضحت «دنيا» في الفيديو، أنه منذ وفاة والدها وهي تسعى لتنفيذ وصيته التي أوصاها بها، وهي الحفاظ على نعمة حب الناس، وقدمت شكرًا خاصًا لكل الذين دعوا لأسرتها بالرحمة والشفاء.

مسلسل «عالم موازي» كان من المفترض أن يكون من بطولة دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز وهشام جمال.