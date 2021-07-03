«10 جنيه بلاستيك».. الهدف منها وموعد صدورها

10جنيه بلاستيك.. أثارت الجدل وتحدث عنها الجميع في السوق المصرفية والأسواق المختلفة، خلال الفترة الماضية داخل محافظات مصر.

قريبا فى الاسواق

وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: إنه خلال أيام قليلة، سيتم الإعلان عن طرح البنك المركزي للنقود البلاستيكية «البوليمر»، فور طباعتها داخل البنك في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، أنه تم الوصول إلى المراحل النهائية والتصور النهائي لعملة البلومير، ومن المتوقع أن تكون متاحة للتداول منتصف العام الجاري، موضحة أن هناك لجان فنية تباشر حاليًا عمليات الإعداد للفئة النقدية الجديدة، ومن المرجح أن تكون الفئات المطروحة في السوق، هي «فئة 10 جنيهات بلاستيك، 20 جنيها، 50، 100، و200 جنيه».

البنك المركزي

يبدأ البنك المركزي في طباعة النقود البلاستيكية «البوليمر»، منتصف العام الجاري بمطبعة البنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا طباعة النقود، منها النقود البلاستيكية، ويسعى البنك للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية، حسب ما أعلنه مجلس الوزراء في بيان سابق.

10 جنيهات بلاستيك

والهدف من إصدار «10 جنيه بلاستيك» أو فئات العملات المختلفة، هو الوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية، وبدأت مصر الاستعداد لإنتاج العملة على البلاستيك، بجانب استخدام العملة الورقية، بداية من عام 2018، على أن يتم تجهيزها وطباعتها في أكبر مطبعة للنقود، وسيتم الإعلان عنها رسميًا، خلال منتصف العام الجاري.

النقود البلاستيكية صحية وآمنة

تعتبر العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر غير ضارة بالبيئة، وعمرها يعادل أضعاف عمر العملة الورقية، بخلاف العملة الورقية التي تتدهور بشكل سريع بعد تداولها، وتسهم النقود البلاستيكية في القضاء تدريجيًا على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف العملة، والسيطرة على السوق النقدية، ومحاولة السيطرة على السوق منعا لتزوير العملات الورقية.