ليس الأول.. سقوط مايا دياب في كواليس برنامجها «X-PLORE» (فيديو)

نشرت مايا دياب، فيديو لها، من كواليس برنامجها «X-PLORE»، المذاع على أحد القنوات اللبنانية، وهي تغني وتسير على عجل، لتسقط أرضا في الكواليس، ولكن فريق عمل البرنامج من مصورين وإنتاج أسرعوا لإنقاذها والاطمئنان عليها.

ولم تجد مايا دياب حرجا في نشر المقطع، الذي سقطت فيه، ولكنها قامت ببثه على «إنستجرام» وعلقت عليه كاتبة: «الكواليس دائما ممتعة مؤلمة».

وهذا السقوط ليس الوحيد لمايا دياب، فسبق وسقطت أكثر من مرة، سواء في حفلاتها أو في البرامج التليفزيونية، أو حتى في كواليس حياتها اليومية، وكان آخر سقوط لها، ورصدته الكاميرات، في عام 2019 بكواليس مسرحية «لوكاندة الأوباش» التي كانت تعرض في السعودية، وشاركها في بطولتها عدد كبير من الفنانين المصريين، منهم ماجد المصري وحسن الرداد وسعد الصغير وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وأوس أوس وغيرهم من الفنانين، وكانت السقطة عبارة عن قدوم ماجد المصري من ورائها وقام بتقبيلها فسقطت ولكن قام حسن الرداد بسندها.

وسقطت أيضا عام 2018 أثناء تصوير أحد كليبتها على شاطئ البحر، وأثناء رقصات البرنامج سقطت سهوا أمام البحر، ولكن المصور الذي كانت يصور الفيديو أسرع بالاطمئنان عليها.

وفي عام 2012، سقطت مايا على الهواء في برنامجها «هيك منغني» الذي تم إذاعته على شاشة التليفزيون اللبناني، وجاء السقوط هذه المرة عندما أرادت مايا الجلوس على الكرسي بعد دخورها، ولكن الكرسي سقط بها، مما جعل الجميع ينشغل عليها ومن بينهم أعضاء لجنة التحكيم.

وانتهت الفنانة مايا دياب مؤخرا من تسجيل «دويتو» مع المطرب محمود الليثي بعنوان «حطالي روج» وهي تجربة جديدة ومختلفة عليها، ولكنها ليست المرة الأولى مع محمود الليثي، إذ سبق وتعاونت معه في مسرحية «لوكاندة الأوباش»، كما تستعد مايا للعودة للتمثيل من خلال الفترة القادمة.