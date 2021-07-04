تعديل مواعيد ضخ المياه ونقل مساكن داهمة الخطورة برأس غارب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر، تعديل مواعيد ضخ المياه بمدينة رأس غارب، نظرًا لإجراء أعمال صيانة بخط مياه «الكريمات - الغردقة».

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تعديل مواعيد ضخ مياه الشرب بالمدينة في المنطقة الشمالية ليصبح غدًا الاثنين، والمنطقة الجنوبية بعد غد الثلاثاء.

نقل وتسكين الأسر من المنطقة داهمة الخطورة إلى حي الروضة

في سياق آخر، أعلنت أجهزة مجلس مدينة رأس غارب، نقل وتسكين ‪ ملاك من المناطق الداهمة الخطورة، وإعادة تسكينهم بمنطقة حي الروضة والوحدات السكنية، وإخلاء وإزالة المنازل.

وأكد اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب، أنه جار استمرار أعمال نقل وتسكين الملاك بمنطقة الخطوره الداهمة (عشش البلد)، وإعادة تسكينهم ببلوك بمنطقة حي الروضة أو الوحدات السكنية.

وأشار رئيس المدينة إلى تنفيذ الخطة العامة للدولة للقضاء على العشوائيات، وتوفير مساكن آمنة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات.

إنشاء مركز للإغاثة بـ10 ملايين جنيه في رأس غارب

وكشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر عن تنفيذ مركز الإغاثة بمدينة رأس غارب شمال المحافظة، بتكلفة تعدت عشرة ملايين جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ بالمشروع إلى 90% حتى الآن، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاءات بنهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك لحماية المواطنين والحد من الآثار الناجمة عن الكوارث والأزمات.

ويهدف إنشاء المركز إلى توفير سكن مؤقت للحالات الطارئة، ومخازن لمواد الإغاثة، وذلك للحد من الآثار التى يمكن ان تتعرض لها المدينة لا قدر الله فى حالات الكوارث والأزمات.

ويشمل المركز 16 غرفة إقامة، منها 8 غرف للرجال و8 غرف للسيدات، ومخزنين وقاعة اجتماعات، ومطعم، ومطبخ، ومغسلة.

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