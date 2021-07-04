أيام قليلة ويبدأ العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة، المقرر لها يوم 10 يوليو للشعبة العلمية، و11 يوليو للأدبية، لذا بدأ الطلاب وأولياء الأمور البحث عن المراجعات النهائية الخاصة بكل مادة، للإلمام بأهم الأجزاء والعناصر التي يشملها الامتحان.

ويستعد طلاب الشعبة العلمية لأداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الحالي، وتقدم «الوطن» في هذا الصدد، مراجعة نهائية في الجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي، التي أعدها الأستاذ محمد الغبور، كبير معلمي الرياضيات، وجاءت أبرز الأسئلة على النحو التالي:

ويمكنك الإطلاع على المراجعة كاملة من هنــــــــــــــا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعلم الفني أنّه من المقرر أن يبدأ طلاب الثانوية العامة امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 «دور يوليو»، من السبت الموافق 10 يوليو 2021، وحتى يوم الاثنين الموافق 2 أغسطس 2021 للشعبة العلمية، ومن الأحد 11 يوليو 2021، حتى الخميس 29 من الشهر ذته للأخرى الأدبية.

أما بالنسبة لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، أشارت الوزارة إلى أنّها ستبدأ في الفترة من 11 يوليو 2021 حتى 5 أغسطس 2021.

وكذلك امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للطلاب المكفوفين ستبدأ من الأحد 11 يوليو 2021، حتى 3 أغسطس 2021.

وكانت الوزارة نفت ما تردد بشأن عدم السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجان الامتحانية، مؤكدة السماح بذلك، سواء كان كتاب الوزارة الرسمي أو نسخة مطبوعة منه.

وشددت الوزارة، على أنّه لن يسمح بدخول أوراق أخرى من أي نوع، مُشيرةً إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة - وفق نظام التقييم الجديد - تعتمد على الفهم والاستيعاب وتقيس نواتج التعلم لدى الطلاب، بعيدًا عن الحفظ.