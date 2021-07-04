يستعد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية يوم 15 يوليو لشعبة الرياضة، لذا يهتم الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بـ ملخص قوانين الهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي 2021، وذلك لإتمام مراجعتها جيدًا قبل أداء الامتحان.

وفي هذا الصدد تقدم «الوطن»، ملخص قوانين الهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي 2021، والتي أعدها الأستاذ محمد الغبور، كبير معلمي الرياضيات، وجاءت أبرزها على النحو التالي على النحو التالي:

ملخص قوانين الهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي 2021

ويمكنك الاطلاع على المراجعة كاملة من هنــــــــــــــا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

1- السبت 10 يوليو 2021: اللغة العربية للشعبتين الـ«رياضة وعلوم».

2- الاثنين 12 يوليو المقبل 2021: اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين الـ«رياضة وعلوم».

3- الأربعاء 14 يوليو 2021: الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية للشعبة علمي رياضيات».

4- السبت 17 يوليو 2021: الكيمياء للشعبتين الـ«علمي ورياضة».

5- السبت 24 يوليو 2021: الفيزياء للشعبتين الـ«علمي ورياضة».

6- الاثنين 26 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين الـ«العلمي ورياضة».

7- الأربعاء 28 يوليو2021: الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» شعبة علمي رياضية.

8- السبت 31 يوليو 2021: الأحياء «علمي علوم» والرياضية التطبيقية «الاستاتيكا» علمي رياضة.

9- الاثنين 2 أغسطس 2021: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة «علمي علوم»، والرياضة البحتة «التفاضل والتكامل» لشعبة علمي رياضة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعلليم الفني، نفت ما تردد بشأن عدم السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجان الامتحانية، مؤكدة السماح بذلك، سواء كان كتاب الوزارة الرسمي أو نسخة مطبوعة منه.

وشددت الوزارة، على أنّه لن يسمح بدخول أوراق أخرى من أي نوع، مُشيرةً إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة - وفق نظام التقييم الجديد - تعتمد على الفهم والاستيعاب وتقيس نواتج التعلم لدى الطلاب، بعيدًا عن الحفظ.