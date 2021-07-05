حظك اليوم الاثنين 5-7-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بصدقه وإخلاصه في التعامل مع الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك نحو التخطيط لمشاريع وتعطي لذلك الأولوية، وتحصل بسهولة على مساندة الزملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

يجذبك الالتحام بالأصدقاء وتهتم بدعمهم ومشاركتهم.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.