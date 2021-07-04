«المصل واللقاح»: «دلتا» سيكون السائد في العالم بنسبة 80% في أغسطس

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن مصر تخطت ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد« كوفيد 19»، موضحًا أن هذا الأمر ظهر جليًا بقلة عدد الإصابات والوفيات بنسبة كبيرة للغاية، مؤكدًا أن قرار الحكومة اليوم بعد اجتماع لجنة كورونا بزيادة نسبة استيعاب الفنادق والمسارح والمطاعم 70% متضمن فيه أيضًا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

لا يمكن التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أنه لا يمكن التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، فإذا نظرنا للدول الأخرى مثل تونس والمغرب وكذلك المملكة العربية السعودية، سنجد متحور «دلتا» منتشر، فزيادة استيعاب تلك الأماكن ليس معناه تخفيف الإجراءات، بل تشديدها، مع ارتداء الكمامات وإجراءات النظافة والوقاية.

لم يُثبت حتى الآن شراشة أو حدة متحور «دلتا»

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إلى أن متحور «دلتا» لم يُثبت حتى الآن شراسته وحدته، لكن قدرته وسرعته على الانتشار كان رهيبًا في أوروبا، حتى في الدول التي بها منظومة تطعيمات قوية، مؤكدًا أن تحور كورونا سيكون هو السائد في شهر أغسطس بنسبة 80% على مستوى العالم، « شهر كمان وهيبقى هو السائد».

وأردف أن اللقاحات لا تحمي من الإصابة بنسبة 100%، لكن اللقاحات التي جرى انتاجها تحمي بنسبة 70 لـ 80% من الإصابات، لكن تحمي من المضاعفات ودخول المستشفيات والوفيات وعدم التواجد على أجهزة الأكسجين، أو رعاية مركزة، «المتحور دلتا هاجم بريطانيا بقوة كيرف الاصابات زاد بقوة لكن كيرف نسب الاشعال بمستشفيات بريطانيا لا تزال أقل، رغم وجود الاصابات، رغم أن فيه متحور لكن اللقاحات لا تزال مهمة جدا».