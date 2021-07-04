عاجل.. أول تعليق من الأوقاف على إمام اعتبر أكل المرأة في الشارع جريمة

قال الدكتور خالد صلاح، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، إن الوزارة تستبين حقيقة ما صدر عن الإمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف، أيمن الشاويش، الذي أثار جدلا واسعا، حول تناول المرأة الطعام في الشارع وسط المارة، ما إن كان صحيحا من عدمه.

وكان الشاويش، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «أكل المرأة في الشارع، يعتبر جريمة في حق العفة والأنوثة والفطرة أو على الأقل سلوك غير محبب نرجو تغييره»، وذلك قبل أن يتبرأ منه وإعلانه أن صفحته كانت مخترقة.

الأكل في الشارع حلال أم حرام

وأضاف صلاح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أن لا يمكن لأحد أن يجزم أن الأكل في الشارع حلال أو حرام، سواء للرجل أو المرأة، مؤكدا أنه مرتبط بعادات الناس فقط، وليس له علاقة بالدين، فمعظم الأحاديث الواردة في نهي الأكل في الشارع ضعيفة، لا يمكن الاستناد إليها».

وأكد أن الطريق والشارع ملك للناس، وليس ملكا لأحد وعلى كل إنسان أن يكف عن إلقاء أي فضلات أو أذى بالطريق.

الشاويش يتبرأ من كلامه

بدوره أصدر الشيخ أيمن الشاويش، بيانا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك مجددا، معلنا تبرأه مما كتب على صفحته، مؤكدا أن صفحته تعرضت للاختراق، وأنه يحترم المرأة، قائلا: «أتبرأ من الكلام المنسوب علي صفحتي، بما يخص المرأة، والصفحة معرضة من قبل بالاختراق، وهذا الكلام غير مسئول عنه، والمرأة كيان المجتمع، ولها كل التقدير والاحترام».

غضب وسخرية من الفتيات

يأتي ذلك بعد أن أثار منشوره غضب وسخرية الكثير من الفتيات، اللاتي رفضن الأمر، ساخرين من المنشور.

وقالت إحداهن: «ليه نغيره بقى، هو اللي ماشي في الشارع هو اللي بيدفع حق الأكل!»، وتابعت أخرى: «ما تكلم ذكور بلدك عن رمي الزبالة في الشوارع، ولا عن الألفاظ اللي بيقولوها في الشوارع، ولا عن التحرش والتضييق على الآخرين في الشوارع، وللا عن القبح اللي في الشوارع؟ شاغل نفسك ليه بأكل المرأة في الشوارع؟! هو ده اللي خرب الشوارع يعني».

وعلقت إحدى الفتيات: «ده رأي حضرتك الشخصي ولا رأي الدين، لو رأي الدين، الرجاء إرفاق المصدر، لو رأي حضرتك الشخصي يبقي احتفظ به لنفسك».