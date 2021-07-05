حظك اليوم الاثنين 5-7-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يتميز بحياديته في أفكاره وأسلوبه، ويبتعد عن استخدام التطرف في إسلوبه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تحسن إدارة أعمالك وأموالك، وقد تكتشف أمورا تجري في الخفاء.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب، واليوم أنت أكثر اهتماما باكتشاف نوايا من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان بهاء سلطان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر.