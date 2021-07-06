مراجعة ليلة امتحان الديناميكا بالإجابات للصف الثالث الثانوي

تزامنًا مع اقتراب اختبارات نهاية العام لطلاب الثانوية العامة 2021، يبحث الكثيرين من طلاب شعبة علمي رياضة عن مراجعة ليلة امتحان الديناميكا بالإجابات الصف الثالث الثانوي، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 10 يوليو المقبل، لطلاب الشعبة العلمية، و11 من نفس الشهر، لطلاب الشعبة الأدبية، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وتستعرض «الوطن» المراجعة النهائية وتوقعات أسئلة الرياضة التطبيقية الديناميكا لشعبة علمي رياضي للصف الثالث الثانوي 2021 ، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التعليم على مدار الساعة.

مراجعة ليلة امتحان الديناميكا بالإجابات الصف الثالث الثانوي

للاطلاع على مراجعة ليلة الامتحان كاملة في مادة الرياضيات التطبيقية، الديناميكا شعبة علمي رياضة، اضغط هنــا.

موعد امتحانات الثانوية العامة

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ امتحانات الثانوية العامة ستعقد يوم 10 يوليو المقبل، لطلاب الشعبة العلمية، و11 من نفس الشهر لطلاب الشعبة الأدبية، مؤكدا أنّ الإجابة على أسئلة الامتحانات ستكون في البابل شيت فقط.

وأضاف شوقي، أنّه جرى طباعة نحو 192 امتحانا لطلاب الثانوية العامة بكل الشعب الدراسية وأسئلة امتحانات الثانوية العامة، ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحًا أنّ جميع الإجابات ستكون في البابل شيت فقط وليس التابلت، وسيتم تصحيح البابل شيت إلكترونيًا، لتحقيق العدالة بين الطلاب، حتى يحصل كل طالب على درجاته التي يستحقها.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّه جرى طباعة نحو 9 ملايين بابل شيت، وتجهيز البنية التحتية للجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وتركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان، لضبط حالات الغش، والتنسيق الكامل بين الوزارة والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

موعد امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة

يعقد امتحان الرياضة التطبيقية (الديناميكا) يوم الأربعاء 28 يوليو 2021 شعبة علمي رياضة.