تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في التمريض العادي

بدءا من صباح غد الإثنين وحتى 15 يوليو المقبل، تستقبل مدارس التمريض العادي المنتشرة بـ17 محافظة على مستوى الجمهورية، التابعة لهيئة التأمين الصحي، أوراق التقديم، وتنشر «الوطن» الأوراق المطلوبة للتقديم في التمريض العادي وهي:

الأوراق المطلوبة للتقديم في التمريض العادي

** شهادة المرحلة الإعدادية التي تفيد باجتياز هذه المرحلة، على أن تكون درجات النجاح مطابقة للحد الأدنى من درجات القبول بالمدارس، التي حددتها هيئة التأمين الصحي بـ260 درجة.

** تعهد كتابي بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مع الاشتراط ألا تكون الطالبة متزوجة.

** أن تكون شهادة نجاحه في الإعدادية من نفس المحافظة التي يقدم فيها أوراق مدارس التمريض، وألا يقل السن في بداية العام الدراسي 2021-2022، عن 15 عامًا.

** اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي، مع التعهد باجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي مع التعهد.

مدارس بديلة للثانوية العامة 2021

وعقب نهاية الشهادة الإعدادية، تتوجه أنظار عدد كبير من الطلاب نحو المدارس البديلة، بعيدًا عن مدارس الثانوي العام، وأبرز هذه المدارس، بجانب مدارس التمريض، هي:

- مدرسة الضبعة: وافتتحت منذ عام 2017، وتجد سنويًا إقبالا من خريجي الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، حيث يلتحق بها فقط سنويا 65 طالبا.

- المدارس التكنولوجية: وتوفر لخريجها فرصة الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، ويجري لهم امتحانات عن طريق رجال مُهتمين بالصناعة، وليس مُدرسين، لقياس المهارات العلمية والفنية التي حصلوا عليها طوال فترة دراستهم.

- مدارس المتفوقين: المعروفة بـ«stem»، حيث يشترط للتقديم لها حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادتين من مواد العلوم، والرياضيات، واللغة الإنجليزية في الإعدادية.