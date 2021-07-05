وزير الرياضة: الدعوة لانتخابات رئاسة نادي الزمالك أول أغسطس

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه أعلن الدعوة لانتخابات رئاسة نادي الزمالك قبل شهر أغسطس المقبل، وهناك خارطة طريقة خاصة بالنادي يتم السير عليها، «إن شاء الله على أول شهر أغسطس هيكون فيه الدعوة للانتخابات دي، أول قبل شهر أغسطس، وهذا أمر يدرسه القانونيون»، موضحًا أنه يُصدر من النيابة العامة أي تفاصيل خاصة بالتحقيقات مع مجلس الإدارة المعزول، «مفيش أي حاجة نقدر نقولها دلوقتي».

هدم استاد بورسعيد وبناؤه من جديد

وأضاف «صبحي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم هدم استاد بورسعيد، وبناؤه من جديد، كما أنه اجتمع مع المحافظ والشركات المنفذة وبعض أعضاء مجلس النواب في محافظة بورسعيد، «إحنا من فترة طويلة بندرس إنشاء وتطوير الاستاد والحمد لله يعني خدنا موافقة وتصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير استاد بورسعيد».

الوزير عن هدم استاد بورسعيد: هنعمل واحد جديد وننسى كل ما مضى

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن هناك تطويرا لمدينة شرق بورسعيد، وسيكون هناك جزء منها رياضي، ومدينة رياضية، «المكان كله هيتغير وهيطور، والاستاد كمان اتجاهاته الإنشائية مش واخدة الاتجاه الإنشائي المضبوط، شكل الاستاد هيتغير تماما وهيتبني من جديد، هنغير التوجه بتاعه، هيبقى استاد جديد وننسى كل ما مضى».

السلامة الإنشائة لاستاد بورسعيد لم تكن جيدة

وتابع: «إستاد بورسعيد كان سيأخذ إحدى المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكن الكشف عليه والأساسات والمدرجات مكنتش تنفع، والحمد لله الموقف سيكون مختلف تماما، إن شاء الله يكون أقل من سنتين بإذن الله وبقدر المستطاع نقدر نخلصه، الاستاد يخدم المنطقة كلها كمان، ويكون على مستوى كويس، وكل حاجة فيه جديدة».