تطوير مصانع «الطوب الطفلي» في الصف وأطفيح ضمن مبادرة «حياة كريمة»

زار وفد من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مركز الصف بالجيزة، وعقد لقاءً موسعا مع أصحاب مصانع الطوب الطفلي بمركزي الصف وأطفيح «المراكز المستهدفة بالمحافظة»، بحضور ممثلي هيئة التنمية الصناعية ونواب مجلسي النواب والشيوخ بالمركزين الصف.

يأتي هذا في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للنهوض بالريف، وتحقيق التنمية الشاملة بالمركز، والقرى الأكثر احتياجا للخدمات

ويضم المركزان ما يقرب من 308 مصانع للطوب، بما يمثل 65% من صناعة الطوب الطفلي على مستوى الجمهورية، وتوفر هذه المصانع ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل لأبناء محافظة الجيزة.

وشمل اللقاء عرض خدمات جهاز تنمية المشروعات التمويلية والتدريبية والتسويقية كافة، والتيسيرات التي يمنحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، وكيفية استفادة مشروعات مصانع الطوب الطفلي من خدمات الجهاز والتيسيرات والحوافز الضريبية التي جاءت في القانون، بهدف استمرار هذه المشروعات وتوفيق أوضاعها، وتطوير منتجاتها وزيادة قدراتها الإنتاجية، ما يؤدي إلى توفيرها للمزيد من فرص العمل.

كما تناول اللقاء المحاور الرئيسية لمبادرة حياة كريمة، التي يأتي في مقدمتها تحسين جودة الحياة في مراكز وقرى مصر الأكثر احتياجا، وإتاحة فرص عمل لأبنائها، وتوفير سكن كريم لأهالي القرى المصرية.

وأشار الدكتور حاتم مكرم، مدير فرع الجهاز بالجيزة، إلى أن جهاز تنمية المشروعات على أتم استعداد لتقديم خدماته المالية وغير المالية كافة لأصحاب المصانع، مضيفا أن الفرع سيرسل ممثليه لإجراء بحث حالة لكل مصنع على حدة، وتحديد الاحتياجات الخاصة بكل مصنع لمساعدة أصحابه علي التطوير، ورفع معدلات الإنتاج والتسويق.

كما ستناقش العقبات والتحديات التي تواجههم، والعمل على وضع آليات لمواجهتها، بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية كافة، والمشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

من جانبه، أوضح المهندس إيهاب عبدالعزيز، مدير المنطقة الأولى بجهاز تنمية المشروعات، أن فرع الجيزة قد نفذ 4 ندوات تعريفية بمركزي الشباب في الصف وأطفيح، بالتعاون مع الجهات الشريكة للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، وكذلك بمزايا وحوافز قانون المشروعات الصغيرة رقم (152) لسنة 2020.

ولفت «عبدالعزيز» إلى أن فرع الجيزة نفذ برنامجين تدريبيين لريادة الأعمال تحت عنوان تنمية المهارات الريادية.