الوزير: إزالة 2000 منزل ورصد 4 مليارات جنيه تعويضات بسبب توسعة الدائري

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن أعمال تنفيذ مشروع توسعة الطريق الدائري مستمرة، وأن جائحة فيروس كورونا، لم ولن تؤثر على سير عملية التطوير، مشيرا إلى أنه سيتم إزالة ما يقرب من 2000 منزل لتعارضها مع توسعة الطريق الدائري، موضحا أنه تم رصد 4 مليارات جنيه لتعويضات الطريق الدائري، وتم صرف مليار و573 مليون جنيه للمواطنين حتى الآن.

وأضاف الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن توسعة الطريق الدائري، ستعمل على تخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبري، مؤكدا أن الطريق الدائري يتم توسعته حتى يصبح 7 حارات مرورية، فيما يتم توسعة كوبري المنيب إلى 8 حارات مرورية، لافتا إلى أنه تم نقل المرافق وإزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري، وسيتم الانتهاء من توسعة معظم أجزاء الطريق الدائري في ديسمبر 2021.

وأوضح وزير النقل، أنه سيتم حظر سير الميكروباص على الطريق الدائري بعد تطويره، وسيكون الأتوبيس الترددي السريع هو البديل، مؤكدا أن الميكروباص لن يظهر على الطريق الدائري بدءا من أواخر ديسمبر المقبل، قائلاً: «الميكروباص هيبقى واقف في موقف تحت الطريق الدائري والـbrt هو اللي بينقل الركاب في حركة دائرية».

وأكد الوزير أن الأتوبيسات الترددية السريعة ستكون بديلة للميكروباصات، مشيرا إلى أنه سيتم تغطية الطريق بالكامل بشبكة كاميرات مراقبة لإحكام السيطرة المرورية عليه، مضيفا أنه سيتم تخصيص حارتين في المنتصف لسير الأتوبيسات الترددية العاملة بالغاز بواقع حارة لكل اتجاه.

وأضاف كامل الوزير، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ جميع المشروعات العملاقة، لتنفيذ جميع احتياجات الركاب، منوها بأن هناك مشروعات جبارة يتم تنفيذها في السكة الحديد ومترو الأنفاق والطرق والكباري، علاوة على تحسين الخدمة المقدمة للجمهور خلال استقلال قطارات السكة الحديد.