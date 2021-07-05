مفاجأة.. 56 ألف جنيه تؤجل عودة جثامين 4 مصريين من قبرص

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، أن هناك تحركات حكومية لاستعادة الجثث المتفحمة لـ4 مصريين لقوا مصرعهم جراء حرائق الغابات بقبرص.

وقال «رمزي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك تعنت واضح من الجانب القبرصي لاستعادة جثث المصريين الأربعة، وهم من بني مزار بمحافظة المنيا، لافتا إلى أنهم اشترطوا إرسال تحاليل DNA لأسر المتوفين؛ للتأكد من هويتهم.

مركز البحوث الجينية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذة الأسر توجهت إلى مركز البحوث الجينية بالدقي، لعمل التحليل المطلوب، وتفاجئوا أن كل أسرة مطلوب منها دفع مبلغ 14 ألف جنيه، لإجراء التحليل.

ولفت النائب إيهاب رمزي، إلى أن هذة الأسر ظروفها المادية صعبة جدا، ولا تستطيع تحمل هذا المبلغ لاستعادة ذويها، مشددا على ضرورة تدخل وزارة العدل لإعفاء هذه الأسر من دفع المبلغ المطلوب، لإجراء تحليل الـDNA، والاستعجال في إعلان النتائج لاستعادة جثث أبنائنا المصريين من الخارج.

ونوه «رمزي» إلى أن وزارة الهجرة تبذل قصارى جهدها لمتابعة المصريين المفقودين في حرائق غابات قبرص.

وكان لقاء جمع بين السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والنائب إيهاب رمزي، لمناقشة عودة جثامين المصريين الـ4 الذين لقوا مصرعهم في حرائق الغابات، بإحدى القرى القبرصية.

عودة الجثامين

وقالت وزيرة الهجرة، إنه جار تنسيق الجهود مع الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن دائرة قرية الناصرية، التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، التي ينتمي إليها المواطنون المصريون الأربعة، ضحايا الحادث؛ للعمل على تجميع البيانات المطلوبة، لإنهاء إجراءات عودة الجثامين في أسرع وقت ممكن، وفق متطلبات السلطات القبرصية، ويجرى ذلك من خلال تواصل مستمر مع أهالي الضحايا لتوفير المعلومات المطلوبة عن ذويهم، للمساعدة في التعرف على هوياتهم.