جريمة في سوق الفاكهة.. بائع يتخلص من زميله بـ«طوبة»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، من كشف ملابسات وفاة شخص، خلال مشاجرة بين المجني عليه وأحد الباعة الجائلين.

وتلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله «أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة»، جثة هامدة؛ مصاب بعدة إصابات متفرقة.

بالانتقال والفحص، وتم التحقيق مع والد المتوفي، الذي قرر بحدوث مشادة كلامية بين نجله المتوفى وبين أحد الباعة الجائلين بسبب خلافات بينهما حول أولوية بيع الفاكهة، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب على رأسه باستخدام «حجر» محدثًا إصابته المشار إليها، والتي أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها «بائع متجول، مقيم بدائرة القسم»، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى هروب المتهم لأصل بلدته بمحافظة أسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال والد المجنى عليه أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.