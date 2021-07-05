الكويت تسجل أعلى درجة حرارة.. ومصريون بالخارج: وصلت 60 في بعض المدن

سجلت درجات الحرارة في الكويت ارتفاعا شديدا خلال الأسبوع الحالي، حيث وصلت إلى 53.2 درجة مئوية، وذلك بالتزامن مع الارتفاع الشديد الذي يشهده العالم في هذا التوقيت من السنة، حيث وصلت درجة الحرارة في مدينة النواسيب الكويتية إلى 53.2 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة في العالم حتى الآن هذا العام، وفي الوقت ذاته، سجلت الجهراء في الكويت 49.7 درجة مئوية.

وأكد مصريون في الخارج في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنّ ارتفاع الحرارة في دولة الكويت يفوق كل التوقعات، خاصة أنّ بعض المدن وصلت درجات الحرارة فيها إلى الانصهار، حيث سجلت درجات الحرارة تحت الشمس وداخل السيارات إلى 60 درجة مئوية، ما أدى إلى تضاعف تشغيل الكهرباء في المنازل.

موعد انخفاض درجات الحرارة في الكويت

وأضافوا أنّ هيئة الأرصاد الكويتية، أكدت أنّه بداية من الغد تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي لتصل إلى المعدل الطبيعي لها من كل عام، موضحين أنّ مؤشر الاستهلاك الكهربائي وصل إلى نحو 14950 ميجاوات كحد أقصى عند وصول درجة الحرارة إلى 52 درجة مئوية، كما أنّ الوزارة لديها الطاقة الكهربائية الكافية، وتسجل دولة الكويت أعلى درجات حرارة على مستوى العالم لأسباب عدة، بينها وقوع الكويت قرب من مدار السرطان، وبالتالي تتعامد عليها الشمس وترتفع درجات الحرارة، إضافة إلى تأثير المنخفض الهندي الموسمي، أحد أسباب ارتفاع درجات الحرارة، ودوران الرياح عكس عقارب الساعة في الكويت وجنوب العراق والسعودية.

وأشار أحد المصريين في الخارج إلى أنّ درجات الحرارة المستقبلية تعتمد على قراءات مرهونة بالاحتباس الحراري، وارتفاع نسبة الكربون وذوبان الجليد في المناطق القطبية، وارتفاع درجات الحرارة ليلا في الكويت هذه الأيام سببه موسم البوارح الذي يستمر حتى شهر أغسطس، حيث تعتدل الحرارة ليلا.