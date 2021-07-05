عاجل.. القبض على 3 متهمين سرقوا 22 شقة في أكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق في 6 أكتوبر، بأسلوب «كسر الباب».

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط «3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام»، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقة المساكن، بإسلوب «كسر الباب»، متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم «22» حادث سرقة مساكن بذات الإسلوب.

وأرشدوا عن أماكن إخفائهم المضبوطات المستولى عليها، وأمكن ضبطها لدى عملائهم «صاحب محل للمصوغات، صاحب محل أدوات كهربائية، مقيمان بمحافظة الجيزة.