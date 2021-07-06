حظك اليوم الثلاثاء 6-7-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يسعى عدد كبير لمتابعة حظ البرج التابع لهم سواء كان ترابي أو مائي أو هوائي أو ناري، وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر وعطارد في منزلك الثالث يمدانك بالحكمة التي تساعدك على الإقناع وتلخيص المواقف وتتخذ قرارات مناسبة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم أنت أكثر انفتاحا واستعدادا للجدال بهدوء وتبث روح الحماس من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش واليوم كن مستعدا لتنظيم أفكارك ونفقاتك ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تساعدك على القيام بواجباتك، فقط تأنّ في أقوالك لتحافظ على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر وعطارد في برجك.. تستطيع أن تحدد أهدافك وتحقق مكسبا وتتحسن الأجواء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بأفكار ممتازة وقدرة على التجديد وتبدو فاتنا وجذابا.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تجذبك المغامرة وتخيفك في نفس الوقت، وعليك أن تتمهل ولا تعلن عن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم لمراجعة نفسك، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية وتجنّب التعالي.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة دوللي شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 2 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تميل اليوم لدراسة مشروع يهمك وقد تلتقي بمن يساعدك.العذراء

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بالحظ إذا كنت متعاونا ومرنا مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتكيف مع المستجدات من حولك ولا تتذمر، وانتبه في خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

هناك من يريد زعزعة مبادئك وعليك أن تحافظ على استقلاليتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر وعطارد في منزل الحظ يساعدانك أن تزن الأمور وتتوصل للحل الأمثل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي أفضل ويمنحك اليوم روح تفاؤل ورغبة في الانطلاق، وتتمتع بقدرة على التجديد تبعث البهجة في القلوب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم أن تهتم بتنظيم نفقاتك وأفكارك وتخطط جيدا للمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، الشمس في منزل الحظ تساعدك على القيام بالدور المناسب في مختلف المواقف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك وأن تحافظ على الالتزام في الأمور القانونية وستحصل على الأفضل إذا صبرت.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

حاول أن تهتم بمعرفة ما ينتظره منك الطرف الآخر، ولا تعاند وكن متفهما لرغبات الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل الإيجابي ويساعدك ذلك على إصلاح أمورك وتعيد تحديد أولوياتك وتحسن توظيف جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يمنحك اليوم سحرا وجاذبية ويساعدك أن تحافظ على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويمدك بطاقة كبيرة واليوم تخطط وتنفذ بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، القمر في منزل الحب يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب وتتوافق معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر وعطارد في وضع معاكس.. اعمل بدقة وتجنب التحديات واعتمد اليوم على سعة صدرك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بأن تتمالك أعصابك لتدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سامية جمال، ويوافق تاريخ ميلادها 5 مارس.