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اختلس 3.5 مليون.. سقوط أمين خزينة وحدة «أبو تشت» بسبب أموال «جدية التصالح»

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رجب آدم
07:20 م | الإثنين 05 يوليو 2021
القبض على مختلس

القبض على مختلس

نجحت مباحث الأموال العامة، عصر اليوم الاثنين، فى إلقاء القبض على أمين الخزينة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة «أبو تشت»، وذلك لاختلاسه مبلغ 3 ملايين ونصف مليون جنيه، من رسوم جدية طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء، طبقا لما أسفرت عنه تحريات المباحث.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الفاسدين يسيئون لنا جميعا ولوطننا، ولذلك يجب أن نتكاتف معا للضرب بيد من حديد على كل فاسد يعبث بالمال العام ماليا أو إداريا مهما علا منصبه أو موقعه الاجتماعي، فنحن دولة مؤسسات وقانون ولم نعُد نتحمّل المزيد من المجاملات، وإنما نريد منظومة متطوّرة وتشاركية في مكافحة وتجفيف بؤر الفساد أيا كان موضعها لحماية مصالح المواطن.

يُذكر أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، كان أصدر القرار رقم ٣٩٣ لسنة 2021 بإيقاف أمين الخزينة، ومسؤول مراجعة الدفاتر المالية والتسويات النقدية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة «أبو تشت» عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لاتهامهم باختلاس المال العام في القضية نفسها.

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