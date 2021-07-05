صور.. لحظة مداهمة محل «الجملي هو أملي» في المطرية

نشرت الصفحة الرسمية لحي المطرية، صورًا للحظة مداهمة محل «الجملي هو أملي» في المطرية، مشيرة إلى أنه بمتابعة شبكات التواصل الاجتماعي، تبين قيام أحد أصحاب محال بيع اللحوم، بعرض فواكه اللحوم دون اتباع أي اشتراطات صحية، وعدم الاهتمام بالأدوات المستخدمة ولا نظافة ملبسه.

وكان مواطنون تداولوا قصة المحل، مطالبين المسؤولين بالتدخل لفحص الاشتراطات الصحية له. وبحسب تعليمات اللواء حسام لبيب محمد، رئيس حي المطرية، أمس، قامت شرطة مرافق الحي وإدارة الإشغالات والتموين والطب البيطري بحملة لمداهمة المحل، وهو ملك المدعو إبراهيم محمد طوخي.

وتبين عدم حمل صاحب المطعم، أي اشتراطات صحية أو تراخيص لإدارة المكان، وتم رفع الإشغالات من أمام المحل، وتحرير محضر إشغال طريق له، كما حرر محضر له، لعدم حمل شهادة صحية، كما صدر قرار بغلق المحل برقم 138 لسنة 2021.