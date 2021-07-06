القصة الكاملة لوفاة «لانا» بعد 7 شهور من فصلها عن «لين» توأمها الملتصق

عامان و3 شهور، معاناة تعيشها والدة التوأم الملتصق في محافظة الدقهلية حتى قبل ولادتهما، وتم حجزها في مستشفى جامعة المنصورة قبل الوضع بحوالي أسبوعين من الرعاية الطبية المباشرة، حتى ولدتهما، وتم وضعهما بعدها في الحضانة، ليستمرا بها ملتصقتين حتى جاء انتشار فيروس كورونا، فأخذتهما إلى البيت ومنه بدأت في الاستغاثة والتي وصلت إلى مجلس الوزراء ليتم نقل الطفلتين إلى مستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس، وبعد فحوصات طبية تم فصلهما، ولم تنتهِ المعاناة فعلى مدار 11 شهرا لم تخرجا من المستشفى حتى توفيت إحداهما.

قصة فصل التوأم الملتصق بمستشفى الدمرداش

وقالت عفاف والدة الطفلتين «لين ولانا»، إن «الطفلتين وُلدتا ملتصقتين، وظلتا في الحضانة 3 شهور وبعدها تم نقلهما إلى العناية المركزة، ولما انتشر فيروس كورونا تم تأجيل إجراء العملية ورجعنا البيت، ولما نشرنا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي تواصلت معنا رئاسة الوزراء ومنذ 11 أغسطس 2020، وحتى أمس وأنا قاعدة بهم في مستشفى الدمرداش للأطفال بجامعة عين شمس، وكل بنت أجرت 3 عمليات».

وأضافت والدة الطفلتين «لين ولانا» لـ«الوطن»، أن العملية الأخيرة ساءت حالة «لانا» وأصيبت بفشل كلوي ورشح على المخ جفاف وصفراء وذلك بعد إجراء عملية إغلاق كولوستومي، «تحويل مسار مجرى البراز» وتوفيت بعدها، وأخذناها ودفناها في مقابر الأسرة بمدينة المنزلة.

معاناة الأم مع التوأم الملتصق على مدار 11 شهرا

وواصلت الأم قائلة «منذ حوالي 11 شهرا وأنا مع الطفلتين في المستشفى، وكنت تعبانة في فترة الحمل، ولما عملت أشعة ظهر أنهم توأم ملتصق وحاول الأطباء يبسطوا الأمور لي وقالوا «دا حتة جلد مشتركة بين الطفلتين»، إلا أنهما كانتا ملتصقتين من مناطق خطيرة، وكان فيه شريان مشترك وكل المضاعفات كانت في لانا.

وذكرت أن «الأمر استمر حوالي 4 شهور فحوصات وأول عملية أجريت في شهر سبتمبر 2020، والفصل تم في شهر ديسمبر 2020، و في 10 أبريل عملية قفل البطن إغلاق كولوستومي، ولين كويسة وتعمل حمام طبيعي، ولانا اللي اتأثرت بها وماتت».

وعن حياتها خلال هذه الفترة أكدت: كنت عايشة على وجبات المستشفى، وأهلي كانوا بيزوروني كل أسبوعين، وكانت كل طفلة في قسم وكل واحد أبص عليها شوية.