عام على رحيل رجاء الجداوي.. ابنتها وحفيدتها باكيتين: روحها في كل مكان

حرص برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة on، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على إحياء ذكرى رحيل الفنانة رجاء الجداوي، باستضافة كل من أميرة مختار نجلة الفنانة الراحلة، وروضة هندي حفيدة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

وقالت أميرة مختار نجلة الفنانة رجاء الجداوي، إنها حرصت منذ بداية أمس الاثنين، على زيارة قبر والدتها رفقة مجموعة من عائلتها ثم عادت إلى بيتها من جديد، موضحة أنها تلقت الكثير من الاتصالات اليوم من أقاربها وجيرانها ومن الصحافة والإعلام يعزونها من جديد بعد مرور عام كامل من رحيل والدتها.

نجلة رجاء الجداوي: الدنيا مقلوبة ومحدش مصدق أن فات سنة على رحيلها

وأضافت «أميرة»: «كل الدنيا مقلوبة على مرور سنة على رحيلها، ومحدش مصدق لأنها مغبيتيش».

وأشارت نجلة الفنانة الراحلة، إلى أنها عاشت مشاعر مختلفة بعد رحيلها، فبعد أربعة شهور فقط من رحيلها كانت تقول لنفسها «معقولة يا مامي كل ده وفات 4 شهور بس، أومال هعمل ايه في الجاي»، أما اليوم فتقول لنفسها «معقولة سنة كاملة مرت، ولسه حب الناس ليها موجود».

وخلال حديث نجلة الفنانة الراحلة عنها، تلألأت عينها بالدموع، وبدت متأثرة بشكل كبير.

وأكدت أن أي مكان تذهب إليه تشعر بها من حولها، وتحرص الناس على السلام عليها كونها نجلة الفنانة الراحلة، «حب الناس ده مش لينا، ده ليها ومصبوب علينا»، موضحة أن هذا ما هون عليها رحيل والدتها.

وأطلت نجلة الفنانة الراحلة خلال الحلقة مرتدية «جاكيت» والدتها وتحمل حقيبتها، وحول هذا كشفت أن والدتها كانت دائما ما تطلب منها أن ترتدي ملابسها لكنها كانت ترفض لأن والدتها تظهر إعلاميا كثيرا ولا ترغب أن يلاحظ أحد أنها والدتها مرتدية ملابس سبق وأن ارتدتها ابنتها من قبل، موضحة أنها منذ وفاة والدتها وترتدي الكثير من ملابسها.

حفيدة الفنانة الراحلة: كانت بتذاكر لي حتى المواد اللي متعرفهاش

وقالت روضة هندي حفيدة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إنها كانت قريبة للغاية من جدتها، «كانت بتقعد تذاكر لي اللي هي عارفاه واللي مش عارفاه، حتى لو كنت بذاكر مادة مش فاهمها كانت تقولي هقعد جمبك ادعمك وخلاص».

وأوضحت «روضة»، أنه لهذا حرصت على أن تضع «بالطو وبورنيطة التخرج» بمجرد وصولهم إليها بغرفة جدتها، وارتدتهم بنفس تلك الغرفة وحرصت على التقاط أكثر من صورة هناك.

وتابعت حفيدة الفنانة وعينها متلألئة بالدموع أيضا: «لما رحت حفل التخرج حسيت أني جدتي موجودة ومراحتيش في حتة، هي يمكن عندها تصوير ولا حاجة بس موجودة».

وأكدت أن جدتها كانت تعلم عنها كل شيء وكذلك كل ما يخص أصدقاءها، موضحة أنها كانت تحب بشكل كبير كل نصائحها، «كانت دايما بتديني النصيحة في الوقت المناسب».