إصابتان وحالة وفاة.. أحداث الوسط الفني خلال 24 ساعة

شهد الوسط الفني، خلال الساعات الماضية، أحداثا عديدة شغلت السوشيال ميديا من وفاة وإصابات، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي تصدرت صفحات السوشيال ميديا خلال ساعات..

وفاة الفنانة سحر كامل

حالة من الحزن انتابت رواد السوشيال ميديا، إثر وفاة الفنانة سحر كامل بأزمة قلبية عن عمر ناهز 51 عاما.

وأعلن الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خبر وفاة الفنانة سحر كامل.

ونشر صورة لها وعلق قائلا: «توفيت إلى رحمة الله، صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي اللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني».

وتعتبر سحر أشهر كومبارس في السينما المصرية بسبب عدد من الإفيهات التي ترسخت عند الجمهور وأبرزها «وأنا مالي يا لمبي» مع الفنان محمد سعد في فيلم «الناظر»، وإفيه «إديني الحقنة بسرعة أرجوك محتاجة الجرعة» في فيلم «وش إجرام» مع محمد هنيدي.

إصابة أحمد السعدني في الجيم

وفي نفس اليوم أعلن الفنان أحمد السعدني إصابته أثناء أدائه عددا من التمرينات أثناء الجيم، ويخضع خلال الفترة المقبلة للعلاج الطبيعي.

ونشر «السعدني» صورة لإصابته عبر حسابه على إنستجرام ، وعلق قائلًا: «أول ما ابتديت أسخن وأرجع للچيم كتفي ورقبتي قعدوني في البيت، بروح أعمل جلسات علاج طبيعي، وأول ما أخف إن شاء الله، هحاول أنزل تاني اتمرن، لأن الرياضة بتفرق كتير في النفسية، هي دي باختصار الحياة، Ups and downs».

إصابة ميار الببلاوي في قدمها

وأعلنت الإعلامية والفنانة ميار الببلاوي إصابتها في قدمها بعد سقوط مصراع «درفة» الدولاب على أصابعها، وقالت ميار عبر فيسبوك «آسفة لبشاعة المنظر، وعارفة أنكوا زهقتوا منى، بس والله ما عارفة أقول إيه غير يا رب الصبر من عندك».

وتابعت «بفتح درفة الدولاب الصبح وقعت على رجلي كسرتلي أربع صوابع، وصابعي الكبير تهتك تماما، وعملت عملية شالولى الضافر، دى رجلي الشمال، اليمين كسر مضاعف والصباع الكبير شكله صعب جدا، بس الحمد لله متكسرش».

وأضافت: «ربنا عالم بيا الوجع بتاع شيل الضافر مع الكسر فوق احتمال البشر، مكسوفة أقول ادعولى بس هطلب منكم الدعاء، وأنا عارفة أنكم زهقتوا منى، بس ده قضاء ربنا، اللهم لا اعتراض».