حبس 3 متهمين بسرقة 22 شقة سكنية في الجيزة

قررت النيابة العامة، حبس 3 متهمين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بسرقة 22 شقة سكنية، فيما أفادت التحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي تمت بإشراف ضباط قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بأن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق السكنية بـ9 مناطق سكنية بالجيزة، وتم التحفظ على المتهمين، وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، تمكنت من ضبط 3 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب «كسر الباب» متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 22 حادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وأرشدوا عن أماكن اخفائهم المضبوطات المستولى عليها، حيث أمكن ضبطها لدى عملائهم «صاحب محل للمصوغات، صاحب محل أدوات كهربائية» مقيمان بمحافظة الجيزة.