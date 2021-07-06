عاجل.. إصابة 12 عاملا في تصادم أتوبيسين بالشرقية

أصيب 12 عاملًا بمصنع ملابس، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم أتوبيسين، على الطريق الأوسطي بمشتول السوق، في محافظة الشرقية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بتصادم أتوبيسين عمال، على الطريق الأوسطي بمركز مشتول، ما أسفر عن إصابة 12 من العمال بكدمات وجروح وكسور وسحجات.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الواقعة، ونُقل المصابون إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم.

وحثرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع لأقوال المصابين.