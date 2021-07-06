حبس موظف لاختلاسه 2.5 مليون جنيه من أموال «جدية التصالح» بقنا

قررت النيابة العامة، حبس أمين الخزينة بالوحدة المحلية لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، 4 أيام على ذمة التحقيق في التهم المنسوبة إليه، ومنها الاستيلاء على أموال جدية التصالح في مخالفات البناء وقدرها 2 مليون و500 ألف جنيه.

وضبطت مباحث الأموال العامة، أمس الاثنين، القبض على أمين الخزينة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وذلك لاختلاسه مبلغ 2.5 مليون جنيه من رسوم جدية طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء، طبقًا لما أسفرت عنه تحريات المباحث.

يذكر أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أصدر القرار رقم 393 لسنة 2021 بإيقاف أمين الخزينة، ومسؤول مراجعة الدفاتر المالية والتسويات النقدية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لاتهامهم باختلاس المال العام فى نفس القضية.

وكانت مباحث الأموال العامة، تمكنت من ضبط اختلاسات تجاوزت قيمتها أكثر من مليون جنيه ثمن كميات من السرنجات في مستشفى نجع حمادي، وفي الشهر الماضي، تمكنت من ضبط 7 قضايا في محافظة قنا، منها اختلاسات واستيلاء على المال العام، في مدن فرشوط وقوص ونجع حمادي.