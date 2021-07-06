انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الكاميروني بمشاركة 42 شركة مصرية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص القيادة السياسية على توفير كافة أوجه الدعم لتعزيز علاقات مصر الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية، وذلك من خلال تعزيز تواجد الشركات المصرية بوسط وغرب القارة وتوفير فرص تجارية للشركات ورجال الأعمال وتعزيز حركة التبادل التجارى القاري.

نيفين جامع: القيادة السياسية حريصة على توفير كافة أوجه الدعم لتعزيز علاقات مصر الاقتصادية مع دول القارة السمراء

وقالت «جامع» إن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة للتوجه نحو السوق الإفريقي تستهدف تنمية أواصر التعاون المشترك مع دول القارة السمراء في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وبما يحقق مصالح كافة الدول على حد سواء.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة في افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري الكاميروني، والتي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري، وذلك بحضور لوك ماجليوار ميبراجا، وزير التجارة الكاميروني، ومدحت المليجي، سفير مصر لدى الكاميرون، والدكتور عبد العزيز الشريف، مدير إدارة إفريقيا بالتمثيل التجاري، وبمشاركة 65 رجل أعمال يمثلون 42 شركة مصرية إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال بدولة الكاميرون.

وأوضحت «جامع»، أن هذا المنتدى يتزامن مع انطلاق مبادرة روابط الأعمال بين مصر وإفريقيا، والتي تستهدف الوصول إلى 22 دولة وسط وغرب إفريقيا، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التجاري وفا بنك، مشيرة إلى تزايد أهمية دول القارة الإفريقية باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة، خاصة في ظل إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول القارة.

43 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والكاميرون خلال عام 2020 بنسبة زيادة 6%

وأضافت وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والكاميرون بلغ عام 2020 نحو 43 مليون دولار بمعدل نمو 6%؜ مقارنة بعام 2019، مشيرة إلى أن هناك فرصا كبيرة أمام الصادرات المصرية للنفاذ للسوق الكاميروني، وبصفة خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والسلع الهندسية والحاصلات الزراعية وقطاعات الإنشاءات والمقاولات والاستشارات الهندسية ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.

من جانبه أكد لوك ماجليوار ميبراجا، وزير التجارة الكاميروني، حرص بلاده على نقل الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة من دول شمال إفريقيا لمنطقة غرب ووسط القارة، مشيرا إلى أهمية جذب المستثمرين المصريين لتنفيذ مشروعات تطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية ومشروعات الطاقة والطاقة المتجددة وتنفيذ مشروعات المدن الجديدة بالكاميرون.

ولفت إلى أن منتدى الأعمال المصري الكاميروني يأتي في إطار الجهود المشتركة لتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية، خاصة في ضوء توقيع اتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقية ودخولها حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير من العام الجاري، مشيرا إلى أن الكاميرون تتميز بتوافر الأيدي العاملة المؤهلة لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية.

بدوره وجه مدحت المليجي، سفير مصر لدى الكاميرون الشكر إلى وزارة التجارة والصناعة ممثلة في التمثيل التجاري، على إطلاق مبادرة روابط الأعمال بين مصر وغرب إفريقيا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعد من أهم المبادرات التي تم إطلاقها من حيث التوقيت والأهداف.

وأوضح «المليجي» أن مشاركة رجال الأعمال في المبادرة تعكس توجه القيادة السياسية لتعزيز دور مصر في القارة الإفريقية، وبصفة خاصة بدول وسط وغرب إفريقيا، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية تطمح إلى تحقيق التقدم في كافة المجالات من خلال تعزيز التعاون مع مصر.

من جانبها أكدت منى قاديري، رئيس المنتدى الدولي إفريقيا والتنمية، التابع لمجموعة التجاري وفا بنك، حرص البنك وفروعه الأربعة وعلى رأسها فرع البنك في مصر والكاميرون والسنغال، للمشاركة في عملية التكامل والتعاون لصالح الشركات الإفريقية، من خلال مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول غرب إفريقيا، لافتة إلى أن هذه المبادرة تعد بمثابة عهد لتجديد ثقة المؤسسات والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال الذي يقوم بخدمتهم التجاري وفا بنك في دول القارة السمراء.

بينما أوضح الدكتور عبد العزيز الشريف، مدير إدارة أفريقيا بالتمثيل التجاري، أن أسواق دول غرب إفريقيا تشكل سوقا واعدة للمنتجات المصرية، في ظل عدم وجود اتفاقات تجارية تفضيلية تربط مصر بدول غرب إفريقيا حتى الآن، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي التمثيل التجاري لإطلاق مبادرات جديدة غير تقليدية تهدف إلى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية.