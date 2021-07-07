27 اسم حيوان ذكرها الله في القرآن الكريم.. تعرف عليها

ذكر الله تعالى 27 اسما لأنواع الحيوانات في القرآن الكريم، وهي جميع الحيوانات الموجودة في كوكب الأرض، وهي على النحو التالي: الحيوانات من فصيلة الثدييات والجوارح، والحشرات والطيور والأسماك والزواحف والبرمائيات.

الأسد والكلب والذئب والقرد والخنزير والبقر ذكرت في القرآن

والحيوانات التي ذكرها الله تعالى في كتابه العظيم، 27 نوعا من الحيوانات من بينها الأسد والكلب والذئب والقرد والخنزير والبقر، وسُميت أول وأعظم سور القرآن باسم «سورة البقرة»، والخيل والبغال والحمير، والحشرات ومن بينها الذباب والبعوض، والعنكبوت وسميت باسمه سورة في كتاب الله وهي سورة «العنكبوت»، وكذلك ذُكر في القرآن الذئب، وحيوانات وطيور أخرى مثل الهدهد والغراب، والفيل الذي سميت سورة من سور القرآن باسمه، وهي سورة الفيل، والنحل وسميت سورة باسمه «النحل»، والأسماك والزواحف ومنها الثعابين والحيات وبعض الحيوانات البرمائية.

وذكرت أيضا في القرآن الدواب والصقر والجراد والسمك وطائر السلوى والضفادع والقمّل، وحيوانات أخرى منها الضأن والماعز، التي ذكر الله فيها الذكور والإناث، كما ورد في سورة الأنعام، وكذلك ذُكر في القرآن دابة الأرض «وهي حشرة تقضم الخشب والأشجار» ودابة آخر الزمان التي ستضرب بخرطومها على وجه غير المؤمنين.

سور القرآن الكريم التي ورد فيها ذكر أسماء الحيوانات

ومن بين السور التي ورد فيها ذكر الحيوانات سورة البقرة، واسمها يكفي الدلالة على ما تطرق إليه التقرير، أما نصوص الآيات التي ورد فيها اسم حيوان أو طائر قول الله تعالى «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» سورة البقرة، وورد اسم الأسد وهو القسورة في قول الله تعالى «فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ.. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ.. فرت من قسورة» سورة المدثر، «إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» سورة النحل، والفيل في سورة الفيل «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» والعنكبوت في سورة العنكبوت «وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت» والنحل في سورة النحل (وَأَوْحَى رَبُّكَ إلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الجِبَالِ بُيُوتًا...) والهدهد في قول الله تعالى في سورة النمل «مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ» وقول الله تعالى «قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم».

كما ورد ذكر اسم البقر والغنم في قول الله تعالى في سورة الأنعام ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ وورد ذكر اسم الثعبان في سورة الأعراف قول الله تعالى «فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ» ورد ذكر اسم الجراد والضفادع والقمل في سورة الأعراف في قول الله تعالى ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾.