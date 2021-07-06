القصة الكاملة لمحاولة تهريب 2 طن هيروين: 10 متهمين من 3 دول

أسدلت محكمة جنايات سفاجا، الستار على قضية جلب 2 طن هيروين ومحاولة تهريبها إلى مصر عبر سفينة بالبحر الأحمر، بإحالة أوراق 10 متهمين مصريين وأجانب لفضيلة المفتي؛ للاطلاع على أوراقهم، وتحديد جلسة الخامس من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

إحباط محاولة تهريب 2 طن هيروين

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، في الإيقاع بتشكيل عصابي حاول تهريب أكثر من 2 طن هيروين و99 كيلو جرامًا لمخدر الآيس إلى داخل البلاد على متن إحدى السفن بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

الإيقاع بمركب المهربين

تعود الواقعة قبل عامين عندما استهدفت الأجهزة الأمنية سفينة حال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد وتحديد عناصر تشكيل عصابي من مصريين وأجانب يعتزمون جلب كميات كبيرة من الهيروين وتهريبها للبلاد، وهم 2 مصريين محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا مخدرات وسلاح، و7 آخرين 6 منهم يحملون جنسية باكستان وآخر إيراني.

2 مليار جنيه قيمة البضاعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من السيطرة على السفينة في عرض البحر وضبطها وطاقمها وأسفرت أعمال التفتيش، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة 2 طن هيروين للبلاد قيمتها 2 مليار جنيه مخبأة داخل مخزن سري تم إعداده خصيصاً بجسم السفينة لهذا الغرض.

المضبوطات تتجاوز 2 طن هيروين

وجاءت المضبوطات على النحو التالى عدد (1900) لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعها (2 طن و147 كيلو جراما)، عدد (99) لفافة لمخدر الآيس الخام وزنت جميعها (99 كيلو جراما)، مبالغ مالية قدرها (305 آلاف ريال إيراني، 3375 روبية باكستاني، 171 دولارا أمريكيا)، عدد 4 هواتف محمولة، وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى اثنان مليار .

وأشار إيهاب خطاب المحامي بالاستئناف، إلى أن مجلس الوزراء وافق على تغليظ عقوبة جلب المخدرات من السجن المشدد إلى الإعدام شنقًا، لافتا إلى أن محمكة جنايات سفاجا قررت تحديد جلسة الخامس من شهر سبتمبر القادم للنطق بالحكم الإعدام للمتهمين.