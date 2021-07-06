جمهور السوشيال ينعى وفاة الممثل السوداني بدر الدين بساطي

يخيم الحزن على الوسط الفني السوداني، بعد وفاة الممثل السوداني بدر الدين بساطي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 53 عاما، إذ تصدر محرك البحث «جوجل» وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول البعض أعماله الفنية، كنوعِ من التكريم.

وجاءت وفاة الممثل السوداني بدر الدين بساطي، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، حيث كان يُمارس نشاطه الفني بشكل طبيعي، ولم يُعاني من أي مشاكل صحية أو مزمنة.

النجوم ينعون وفاة الممثل السوداني بدر الدين بساطي

وبعد وفاة الممثل السوداني بدر الدين بساطي، حرص قطاع كبير من الجمهور على نعيه وتقديم واجب العزاء، حيث قال أحدهم عبر موقع التغريدات «تويتر»: «إنّ لله وإنّ إليه راجعون.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. وفاة الممثل المبدع بدر الدين بساطي (البلولة) كامل التعازي لأسرة مجموعة فضيل والأسرة المرحوم اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب».

انا لله وانا اليه راجعون

ولاحول ولا قوة الا بالله

وفاة الممثل المبدع بدر الدين بساطي (البلولة) كامل التعازي لأسرة مجموعة فضيل والأسرة المرحوم اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب ???? pic.twitter.com/M6ixJfP2RD — احاسيس سودانية (@a7ases_sudania) July 6, 2021

وبعد وفاة الممثل السوداني بدر الدين بساطي، أعرب أحد محبيه عن حزنه الشديد، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قائلًا: «وداعًا الممثل والدرامي الجميل بدر الدين بساطي (البلولة).. كثيرًا ما أدخل البسمة والسعادة في وجوه ونفوس الشعب السوداني.. نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا».

وداعاً يا #فرح_ٱلغلابه



وداعآ الممثل وٱلدرامي ٱلجميل بدر الدين بساطي (البلولة)

كثيرا ما ادخل البسمة و السعادة في وجوه و نفوس الشعب السوداني ..

نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا



انا لله وانا الية راجعون pic.twitter.com/ihWKshlTkw — عمر وجن omar wajan (@WL9nEXwggVdc6LZ) July 6, 2021

وقال آخر عن وفاة الممثل السوداني بدر الدين بساطي: «لك الرحمة والمغفرة يا من كان يرسم البسمة في وجوهنا رغم الظروف التي كنا ولازلنا نعيشها وأسعدك ربي في الدار الحق وجعلك من أصحاب اليمين.. وداعًا نجم مجموعة فضيل الكوميدية النجم بدر الدين بساطي الشهيرة بـ البلولة».