المسلماني: مصر قادت حربين عالميتين وانتصرت فيهما

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمحلل السياسي، إن محبي الحضارة المصرية أو ما يُعرف بـ«الإيجيبتوفيليا» زاد عددهم بشكل كبير جدا بعد حفل نقل المومياوات، وهؤلاء يجب التوجه إليهم من قبل المصريين الذين يعيشون في الخارج والترويج لمصر والحضارة المصرية بينهم، على عكس «الإيجيبتوفوبيا» الذين يكرهون مصر ويعادونها، مشددًا على أن محبي مصر يصل عددهم إلى عشرات الملايين، والمصريون في الخارج يجب أن يلعبوا دورا في الغزو الفكري لهؤلاء، وهذا ليس عيبًا، ويجب أن يكون الخطاب المقدم إليهم عالميًا.

ركائز قوة مصر تاريخيًا

وأضاف «المسلماني» في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هناك العديد من ركائز القوة التاريخية لمصر، أولها العصر الفرعوني، ويجب دراسته جيدًا، وأن يكون لدينا ما نقوله بشأن الحضارة الفرعونية بما يمكن أن يُبهر السامعين، وأيضا العصر اليوناني الروماني، وهذا يعتبر خط اتصال مع أوروبا، إضافة إلى الأزهر الشريف والذي يجب أن نخاطب من خلاله 1.8 مليار مسلم في العالم، إضافة إلى أن مصر قادت حربين عالميتين في العصور الوسطى وانتصرت، وهما الحرب ضد الصليبيين، والحرب ضد التتار، ويمكن أن نقدم مصر كقوى عظمى في العصور الوسطى، أما في العصر الحديث، فإن مصر بدأت عصر التنوير الأول في عهد محمد علي، وعصر التنوير الثاني بدأ في ثورة 30 يونيو.

الحب فقط ليس كافيًا

وشدد الكاتب والمحلل السياسي، على أن حب مصر فقط ليس كافيًا، ولكن يجب أن يتحرك المصريون لجذب الناس لمحبة مصر، موضحًا أنه لا يخاطب محدودي الدخل، لأن هؤلاء مطلوب منهم أن يروجوا لمصر بسلوكياتهم الجيدة فقط، ولكن هناك طبقة مقتدرة ماليًا بين المصريين في الخارج يمكنهم فعل ذلك.

من يمكنه الترويج لمصر؟

وتابع: «أنا لا أخاطب أيضًا الفئة غير المهتمة بالحضارة المصرية في الخارج، ولكن أخاطب المصريين المهتمين بها، ولو كان هناك نصف مليون شخص مهتمين فإنه يوجد بينهم 300 ألف مقتدرين يستطيعون الترويج لمصر»، مشددا على أنهم يجب أن يروجوا لمصر «عشان يبانوا قدام الناس أنهم أولاد ناس ويتفاخرون بالحضارة المصرية والتاريخ المصري».