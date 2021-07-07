ربيع: الشركة المالكة لـ«إيفرجيفن» دفعت لنا مبلغا ماليا وقاطرة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه بالنسبة للأموال التي ستدفعها الشركة المالكة لسفينة إيفرجيفن لن تكون على دفعات، ستكون دفعة والأخرى خلال الشهر، ولم يتم عمل ضمان بنكي أو تأمين أو غيره، مشددا على أنه لم يكن هناك اتفافيات سرية بين قناة السويس والشركة المالكة للتعويض، والاتفاق كان عبارة عن مبلغ وقاطرة، على أن تصل القاطرة للقناة في خلال عام بالمواصفات التي ستطلبها مصر.

وأضاف ربيع خلال مؤتمر يعقده الآن أن مصر استلمت المبلغ المالي قبل مغادرة السفينة للمجرى الملاحي لقناة السويس، «الشركة كانوا شرفاء والكلمة اللي اتقالت كانت موضع تنفيذ فوري دون أي مطالب أو أي شيء، كنا عارفينهم من الأول همل ناس محترمين وشرفاء، وكان التنفيذ مفيهوش جدال، وبشكرهم».

وقدم ربيع الشكر للمحامي الدولي خالد أبوبكر، حيث كان رجلا ملتزما وما قاله من اليوم الأول تم تنفيذه.