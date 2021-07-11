وزير التعليم عن مُدرس السنتر الطائر: «مقدرش ألومه.. له جمهور يذهب له»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن هناك أشخاصًا ألفوا أسئلة صعبة وروجوها على أنها كانت في الامتحان وهذا غير صحيح، موضحا «كل ما تم ترويجه كذب ولا يرقى عن كونه كلام من عند الناس»، كما أن نماذج الأسئلة التي تم ترويجها على أنها تسريب للامتحان غير صحيحة وتم تعديلها بنماذج الفوتوشوب ويقف خلفها جهات محترفة، ويتم التعامل مع مشاكل أو عمليات الغش في الامتحانات خلال دقائق، حيث تم ضبط من قام نشر الامتحان على السوشيال ميديا خلال أقل من ربع ساعة.

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه سيقوم بنشر نموذج الامتحان «ندور على الأسئلة الصعبة اللي بيقولوا عليها، كما أن الغش مشكلة اجتماعية والبعض يعتبره أسلوب حياة، ومن كان يصل للكليات بالغش يزعجهم النظام الحديث، كما أن الانتقال من المنظومة التعليمية القديمة إلى الحديثة ليست مهضومة من قبل الكثيرين لا سيما أولياء الأمور، لكن النتائج ستكون سارة للجميع».

كما تحدث وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن واقعة المدرس الذي ظهر في سنتر دروس خصوصية ويهبط على الطلاب من مكان مرتفع، قائلا: «مش هقدر ألومه لأن هناك جمهور يذهب له»، موضحًا أن هناك أشخاصا لا علاقة لهم بالتربية والتعليم ولكنهم احترفوا الدروس الخصوصية وتربحوا منها أموال طائلة، لأن أولياء الأمور يرسلوا أولادهم لهم، كما أن الشخص صاحب الواقعة المشهورة لا يعتبر مصدرا للمعلومات وأسلوبه لا تربوي ولا تعليمي.