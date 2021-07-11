تقديم المدارس الثانوية.. الأوراق المطلوبة وخطوات التسجيل

عقب اعتماد المحافظين لتنسيق الصف الأول الثانوي 2021، أبدى الكثير من الطلاب وأولياء الأمور رغبتهم في إلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوي العام، غير أن بعضهم لا يعرفون خطوات التقديم للمدارس الثانوية.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم الفني رابطًا للتقديم على موقعها الرسمي عبر الإنترنت، لتمكين أولياء الأمور والطلاب من التقديم في المدارس التي يرغبون في الالتحاق بها، حيث يكون التقديم إلكترونيا، ووجهت الوزارة بتسهيل التسجيل للطلاب في إطار التحول الرقمي للدولة، وخوفًا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا والزحام بالمدارس.

وتنشر«الوطن»، معلومات عن تفاصيل تقديم المدارس الثانوية، في إطار الخدمات التي تقدمها للطلاب على مدار الساعة.

تقديم المدارس الثانوية.. رابط إلكتروني

بدأت وزارة التربية والتعليم في إتاحة رابط تقديم المدارس الثانوية، على الموقع الرسمي في 7 يوليو الجاري، حيث يمكن لولي الأمر التقديم إلكترونيا بدلاً من الذهاب للمدارس، فضلًا عن طباعة استمارات فور الإعلان عن المقبولين من طلاب الشهادة الإعدادية 2021 بالمدارس في جميع المحافظات.

واتاحت وزارة التربية والتعليم رابطًا لتقديم المدارس الثانوية، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت من هنـــــــــــــا، وهو تنسيق المدارس الثانوية، يمكنك التقديم وملء الرغبات الخاصه بك، في جميع المحافظات.

تقديم المدارس الثانوية.. خطوات التسجيل

وعقب الدخول لتقديم المدارس الثانوية، عبر الرابط اضغط على كلمة التسجيل بحساب الوزارة، واتبع الخطوات التالية:

- سيتم تحويلك مباشرة على الرابط من هنـــــــــــــا، لبدء التسجيل.

- ادخل البريد الإليكتروني.

- ادخل الرقم السري أو كلمة المرور.

- اكتب اسم المدرسة التي تريد الالتحاق بها.

- اضغط على كلمة التسجيل.

- قم بكتابة اسم الطالب الرباعي.

- اكتب اسم المديرية التعليمية، والمنطقة التعليمية التابع لها.

- اختر اسم المدرسة المانحة للشهادة الإعدادية.

- اكتب الدرجة التي حصل عليها الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية.

- الضغط على أيقونة دخول إلى التنسيق.

- اختر نوع التعليم الثانوي.

- سيظهر الحد الأدنى لكل مدرسة في درجات التنسيق.

- دوّن رغباتك وقم بمراجعة الرغبات.

- اضغط على زر حفظ الرغبات.

تقديم المدارس الثانوية.. الأوراق المطلوبة

ويتطلب تقديم المدارس الثانوية، عدد من الأوراق وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم الفني، وهي كالتالي:

- شهادة ميلاد ممكينة.

-شهادة إتمام الإعدادية من المدرسة.

- 8 صورة شخصية مقاس 6x4.

- صورة من بطاقة ولي أمر الطالب.

- نسخة من الاستمارة المعبأة إليكترونيا.

- ملف التقديم للثانوية.