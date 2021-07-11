خبير مصرفي: خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 ستحقق الرخاء للمواطنين

قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن كل مؤشرات الاقتصاد المصري في حالة تعافي جيد، كما أن مصر كانت من الدول القليلة التي حققت معدل نمو إيجابي في أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بنسبة تقدر بـ3.6%، موضحًا أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر الذي انخفض في بداية أزمة كورونا تجاوز الـ40 مليار دولار، وهذا يعني أن الاحتياطي بدأ يتعافى بشكل إيجابي، رغم أزمة كورونا وانخفاض عائدات السياحة التي كانت تقدر بـ13 مليار دولار، وذلك خلال حواره مع إسماعيل حماد، في برنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «Extra news».

انخفاض معدل التضخم لـ3.8% في مايو الماضي

وأضاف «عبدالعال»، أن معدل التضخم انخفض من 33% مع بداية الإصلاح الاقتصادي لـ3.8% في مايو الماضي، كما أن معدل البطالة انخفض لـ7%، ومعدل نمو حجم الودائع وصل لرقم تاريخي يقترب من الـ6 تريليون جنيه مصري، وهذا الأمر له دلالته في ظل أزمة كورونا، كما أن درجة تعافي الاقتصاد المصري تُقدر بـ102 نقطة، وهذا يرجع إلى أن هناك قطاعات حققت تميز كبير جدًا، مثل قطاع الاتصالات الذي توسع في تصدر المعلومات والاتصالات بنسبة 13%، وهذا الأمر لم يكن موجودا في السابق، وقطاع التشييد والبناء، ارتفع بصورة كبيرة، كما أن قطاع الغاز ارتفع.

درجة تعافي الاقتصاد المصري تقدر بـ102 نقطة

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن مصر استطاعت تصدير الفائض لأوروبا من الغاز وهذا الأمر كان له تأثيرا إيجابيا على قطاع المدفوعات، فمعظم مؤشرات الاقتصاد المصري إيجابية، وهذا يرجع إلى حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لديه رؤية واضحة لنمو الاقتصاد المصري، خلاف السرعة والمتابعة لتنفيذ المشروعات القومية، وخلق الكثير من فرص العمل، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يكن إجراء استباقي لأزمة كورونا، خاصة وأن هذه الجائحة كانت مفاجئة للجميع، فهذا البرنامج كان حائط الصد الأول والأخير لمرور مصر بسلام من جائحة كورونا.

الإصلاح الاقتصادي كان حائط الصد الأول لمرور مصر من جائحة كورونا

وأوضح أن قرار تعويم الجنيه كان تاريخيًا، خاصة وأن هذا القرار أدى لتدفق العديد من المليارات إلى شرايين الاقتصاد المصري، فهذا القرار أدى لتدفق431 مليار دولار إلى شرايين الاقتصاد وفقًا لتصريحات البنك المركزي، كما أن التعويم أعاد الثقة في سوق الصرف، وأدى لتفاعل البنك المركزي مع السياسات النقدية، خاصة بعد السيطرة على سعر صرف الدولار، والفترة الأخيرة شهدت تحور فيروس كورونا، وهذا قد يُهدد باتخاذ إجراءات احترازية تهدد العديد من الدول، ومن بين هذه الدول مصر، خاصة على القطاع السياحي الذي بدأ يشهد انتعاشه الفترة الأخيرة.

80% نسبة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة في الاقتصاد المصري

وشدد على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، خاصة وأن هذه المشروعات تُمثل 80% من الاقتصاد المصري، وتحتوي على العديد من الفئات العمرية، وإذا تعطلت فقد تحدث مشاكل اجتماعية، كما أن البرامج الحمائية لا بد أن تستمر حتى تنتهي أزمة كورونا، والمبادرات الخاصة بالتحول من البنزين للغاز، لأن مثل هذه المبادرات من شأنها أن تدفع بمعدل النمو الاقتصادي، وهناك ضرورة لتطبيق خطة التنمية المصرية 2030 حال الانتهاء من أزمة كورونا بشكل كامل، خاصة وأن هذه الخطة تستهدف تحقيق الرخاء، والتنمية المستدامة التي ترفع من مستوى معيشة المواطن.

سبب فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي في التسعينات

وأكد أن هناك ضرورة للاهتمام بالاستمرار في تنفيذ كل خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة الإصلاح الهيكلي الذي من شأنه تثبيت النجاحات التي حدثت في الإصلاح الاقتصادي، والإصلاح الهيكلي يعمل على القضاء على أي خلل في النواحي المادية مثل ضبط مستوى النقد الأجنبي، وضبط السيطرة على التضخم، وتحقيق فائص أولي في الموازنة، وزيادة القاعدة الضريبية، وفشل برنامج الإصلاح الاقتصادي في التسعينات سببه عدم تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي، وهذا الأمر هو الأخطر، مشددًا على ضرورة العمل على خفض معدل الإنجاب، لأن هذا من شأنه أن يساعد على زيادة معدل النمو الاقتصادي.

وأردف أن قطاع الصناعات الصغيرة هو قاطرة الاقتصاد في أي دولة نامية، خاصة وأن زيادة التصدير لن تحدث إلا بإنتاج المنتجات الوسيطة التي تدخل في الصناعات الرئيسية، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الشمول المالي يستهدف أن يتمتع جميع المواطنين بالخدمات المالية والمصرفية، خاصة المواطن البسيط الذي لا يذهب إلى البنوك، وبالتالي يستطيع هذا المواطن الذهاب إلى البنك والحصول على قرض وإقامة مشروع، وبالتالي يقل معدل الفقر في مصر.